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''Хотят капитуляции'': Цимбалюк рассказал, как Россия видит ''мир'' с Украиной

1.5тЧитать материал на украинском

Говорить о мире между Украиной и Россией не придется в обозримом будущем. Ведь страна-агрессор мечтает только о сдаче соседним государством своих национальных интересов.

Восстановлению добрососедских отношений между странами не поможет даже смена власти в России, потому что ее народ живет идеей о вечном враге в лице Украины. Такую точку зрения выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в интервью "Радио НВ" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Война России против Украины

Война России против Украины

Shutterstock

"Любое колебание рейтинга президента России не скажется на внешней политике России по отношению к нам. Мы как для них были врагами, так и останемся. Это надо понимать, потому что с одной стороны они говорят, что Путин теперь не настолько идеальный, они задумываются, что что-то внутри не так, но когда речь заходит о внешней политике, они все хором сразу начинают кричать, что "если бы не Путин, то нас бы уже поработили". Внутренняя политика — там народ немножко напрягается, а внешняя — "Путин наш президент, он ведет всех в светлое будущее или в рай", — объясняет он.

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Цимбалюк подчеркнул, что россияне попросту не хотят мириться с украинцами. Их главной целью является капитуляция на таких условиях: признание аннексии Крыма и снятие претензий с этого вопроса на международной арене, признание "гражданской войны" на Донбассе и начало диалога с кремлевскими марионетками на временно оккупированных территориях. В итоге Россия надеется превратить Украину и Донбасс в аналог Молдовы и непризнанного Приднестровья.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

"В обозримом будущем я не вижу вообще никаких предпосылок для улучшения ситуации и смены агрессивного курса, независимо от того будет Путин у власти или нет. Сейчас, даже если это произойдет, ничего не изменится. Менять они свою политику будут лишь в одном случае — если у них не будет хватать ресурсов, чтобы вести агрессию. С одной стороны жить стало хуже, но второе — "если не Путин, нас завоюют, унизят, заберут нефть, Сибирь, Украина нападет, НАТО нападет, американцы, марсиане", — резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк заявлял, что компромисс с Киевом в глазах Кремля заключается в том, чтобы украинский президент приехал в Москву и "поцеловал сапог", извинившись за то, что украинцы защищают свое государство.

Также журналист предостерегал украинцев от веры в то, что Россия пойдет на какие-либо договоренности по Донбассу. Ведь Кремль устроит только такой сценарий, в котором он полностью подчинит себе соседнее государство.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персоны
Роман ЦимбалюкВладимир Путин
Место
Украина
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Матушка-природа, за что ты так Бацилюка обидела?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Мы как для них были врагами, так и останемся" либо Рома сам идиот, либо считает за таковых своих читателей-зрителей. Достаточно сравнить публикации того же Обоза с любым российским СМИ на предмет материалов, разжигающих ненависть. Или сравнить высказывания должностных лиц.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Посмотрите на рожу...Дебил дебилом))
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