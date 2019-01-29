''Хотят капитуляции'': Цимбалюк рассказал, как Россия видит ''мир'' с Украиной

Говорить о мире между Украиной и Россией не придется в обозримом будущем. Ведь страна-агрессор мечтает только о сдаче соседним государством своих национальных интересов.

Восстановлению добрососедских отношений между странами не поможет даже смена власти в России, потому что ее народ живет идеей о вечном враге в лице Украины. Такую точку зрения выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в интервью "Радио НВ" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Война России против Украины Shutterstock

"Любое колебание рейтинга президента России не скажется на внешней политике России по отношению к нам. Мы как для них были врагами, так и останемся. Это надо понимать, потому что с одной стороны они говорят, что Путин теперь не настолько идеальный, они задумываются, что что-то внутри не так, но когда речь заходит о внешней политике, они все хором сразу начинают кричать, что "если бы не Путин, то нас бы уже поработили". Внутренняя политика — там народ немножко напрягается, а внешняя — "Путин наш президент, он ведет всех в светлое будущее или в рай", — объясняет он.

Цимбалюк подчеркнул, что россияне попросту не хотят мириться с украинцами. Их главной целью является капитуляция на таких условиях: признание аннексии Крыма и снятие претензий с этого вопроса на международной арене, признание "гражданской войны" на Донбассе и начало диалога с кремлевскими марионетками на временно оккупированных территориях. В итоге Россия надеется превратить Украину и Донбасс в аналог Молдовы и непризнанного Приднестровья.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"В обозримом будущем я не вижу вообще никаких предпосылок для улучшения ситуации и смены агрессивного курса, независимо от того будет Путин у власти или нет. Сейчас, даже если это произойдет, ничего не изменится. Менять они свою политику будут лишь в одном случае — если у них не будет хватать ресурсов, чтобы вести агрессию. С одной стороны жить стало хуже, но второе — "если не Путин, нас завоюют, унизят, заберут нефть, Сибирь, Украина нападет, НАТО нападет, американцы, марсиане", — резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк заявлял, что компромисс с Киевом в глазах Кремля заключается в том, чтобы украинский президент приехал в Москву и "поцеловал сапог", извинившись за то, что украинцы защищают свое государство.

Также журналист предостерегал украинцев от веры в то, что Россия пойдет на какие-либо договоренности по Донбассу. Ведь Кремль устроит только такой сценарий, в котором он полностью подчинит себе соседнее государство.

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