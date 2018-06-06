УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
ЖурналистВсе статьи автора

Хотите я вам скажу, как составлялся этот список?

5.4т

Хотите я вам скажу, как составлялся этот список? По Гуглу. "Пивоварник, на вот тебе лям баксов, грохни пяток журналюг в Украине". "Да без проблем. Окей, Гугл, кто там у бандер что пишет". А вы тут на полном серьезе обсуждаете, как связать ту фамилию с этой.

Не-не, мне про список ничего не известно. Я свое дело сделал, про остальное я не в курсе. Мне не докладывают. Я не знаю, настоящий он или нет. Утечка ли это, или специальный слив. Все, что я знаю про список, это то, что сначала были названы только две фамилии. А остальные стали известны потом, в результате проведенной операции.

Новости
Я идиот, что отказался от интервью телеканалу "Россия"

Но мне известно про то, что, скажем, бабло, которое из Москвы шло потоками на раскачку Херсона, Мариуполя, Харькова, Запорожья - просто тупо взяли и украли. А наверх доложили, что все в порядке. А как дошло до дела, вместо ожидаемых четырехсот тысяч в поддержку Новороссии вышли сорок титушек.

Проблема в том, что эта схема работает. Завезли бабла - по меркам Москвы вообще копеечного - наняли организаторов и исполнителей, двое лоханулись и спалились, да и черт бы с ними, зато третий, пятый, седьмой - сработал.

Новости
Это война, а не какой-то там список 47

Вот и всё. Зачем придумывать что-то более сложное, если и простое работает?

Если вы думаете, что в ФСБ сидят одни штирлицы, основная задача которых не создать видимость работы и не доложить наверх об успехах ради звездочек, должностей и премий, как они раскрывают террористическую сеть Аль-Каиды, посадив десять таджикских дворников, или какой урон они наносят НАТО, убивая агентов Госдепа, а на деле шлепнув самых заметных и потому первых попавшихся в Гугле журналистов - то не думаю, что это так. С идиотами и показухой там все в порядке.

Новости
Дружище, от всего сердца желаю тебе оказаться на моем месте!

Герман наговорил на суде вещей куда как более важных, цепочки выстраиваются в славный город Санкт-Петербург, а когда мы говорим "Санкт-Петербург" и "Фонд Путина", то логически мы можем придти к какой фамилии? Ну, там, ЧВК Вагнера, Ольгино, покушение на Латынину...

Но главное место в информповестке занял второстепенный хайп.

Не-не, все написанное выше - исключительно мои умозрительные гипотетические предположения. Я не носитель информации. Грицак не приходит ко мне с ежеутренним докладом.

Просто мне кажется, что в этой истории гораздо больше действительно серьезных вещей, о которых стоит подумать по-настоящему, чем этот список.

С днем журналиста, кстати.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Аркадий БабченкоАркадий Бабченко
Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Аркадия Бабченко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
30
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги