Эта статья не наберет десятки тысяч просмотров, как мои предыдущие публикации. Потому что она не про #зрада или #перемога, а про статистику, пишет Валентина Быкова для site.ua.

Мне надоело рефлексировать в ФБ на посты некогда уважаемых мною людей, которые дружно начали строчить: "Ну, сказал Вида "Слава Украине", и что с того?" "Все равно для них (для запада) это ничего не значит", "Он же потом извинился, гы-гы-гы, так что нечего было из него героя лепить" и финальное, добившее меня рикошетом "Чемпионат мира в России. Как Украина проиграла информационную войну". Разумеется, все эти всхлипы из серии: "Я так вижу, на хрена мне эти цифры?" или "До одного места мне статистика, я так чувствую".

Я сейчас одну вещь скажу, после которой меня начнут закидывать тапками и гнать из приличного общества ссаными тряпками. Для популяризации лозунга "Слава Украине" во всем цивилизованном мире хорватосрач сделал больше, чем Майдан. Прежде, чем начинать кидаться какашками, еще раз, медленно перечитайте предыдущую фразу. А потом еще раз. Глубоко вдохните, выдохните. Успокоились? Читаем дальше.

Есть в работе SEOшников такой инструмент, как Google Trends. Он показывает, как поисковик видит тот или иной информационный запрос своими немигающими цифровыми глазами. В день гугл обрабатывает 5,5 миллиардов запросов, в год – больше 2 триллионов. Это статистика на 2016 год, свежую мне лень было искать. Для сравнения – в 2015 эти цифры составляли 3 млрд запросов в день, 1,1 трл в год, так что темпы роста за два года можете прикинуть сами. Проще говоря, GT- это суровая диджитал-реальность, данная нам в ощущение.

Так вот, до 2013 года на запросы Slava Ukraini или Glory to Ukraine сервис Google Trends выдавал вот такую картинку.

Другими словами, в информационном пространстве один из символов украинской самоидентификации (и идентификации нас глазами мирового сообщества) был не виден в упор. Просто одна из триллиона песчинок на берегу цифрового океана… Ровная линия на мониторе, прямая, как кардиограмма трупа.

Ситуация изменилась в октябре 2013 года, затем последовал всплеск в январе-феврале 2014 года. Европа, обе Америки, Азия, Австралия начали гуглить эти сочетания слов.

А теперь посмотрите на этот график. Вот эта "свечка", этот фонтан запросов, этот фаллический символ в конце – это и есть хорватосрач.

Если посмотреть сами запросы, то увидим, что кроме классических формулировок "Vida Slava Ukraini", "FIFA Slava Ukraini", "Glory to Ukraine FIFA", "Glory of Ukraine", есть и такие "Slava Ukraini übersetzung" и "Slava Ukraini auf deutsch". Это уже германобандеровцы начали пытать у гугла, как перевести cлова Виды на немецкий. Мои друзья из Германии рассказывали, что они спорили, какая формулировка будет правильнее: "Ruhm für die Ukraine" или "Ruhm der Ukraine". Вдумайтесь! Когда последний раз бюргеры интересовались, как украинский национальный лозунг будет звучать на языке Шиллера и Гете? Кстати, на сегодня по немецкоязычному запросу имеем результат 7,7 млн страниц.

Теперь что касается эпизода "Он же извинился", под которым подразумевается, что фарш прокрутили обратно, а выдавленную зубную пасту запихнули в тюбик. Давайте возьмем временной отрывок покороче – начиная с 8 июля.

Первый всплеск поисковых запросов – это ролик Виды с лозунгом. А вот второй, в два раза мощнее – это как раз штрафные санкции и лишение аккредитации Вукоевича, а потом "извинение Виды". Как тут не вспомнить старый пошлый анекдот про Вовочку, который оскорбил Машеньку и потом извинялся перед всей школой - эффект тот же.

Думаете, на этом все закончилось? Так бьется наш "пульс" сейчас.

Новый всплеск запросов в конце графика - это накануне финала, в котором играла Хорватия, уже после "извинений" Виды.

А знаете, какой вариант написания стал лидером поисковых запросов? Понимаю, что рискую ввязаться в очередной мовосрач, но все-таки приведу еще один скрин.

Начало графика – первый ролик Виды, середина – санкции + "извинения", конец – финал Чемпионата. И знаете, где больше всего гуглили наш лозунг? Смотрим на географию запросов.

То есть всю прошедшую неделю сто сорок миллионов мокшан, скрипя зубами и забрызгивая монитор слюной, выстукивали на клавиатуре "Слава Украине"! Причем запросы у запоребриковых встречаются разные. Тут уже не только "Вида" или "ФИФА", но и "Слава Украине в Лужниках", "Хорватия Англия слава Украине", "Боярский слава Украине", "Матеус слава Украине", "Слава Украине история лозунга" и даже самое крамольное "Слава Украине героям слава".

Если это проигрыш в информационной войне, то я – Матильда Кшесинская.

Поэтому звыняйтэ, но для меня любой сервис, который оперирует статистическими данными в масштабе Big Data, априори более авторитетен, чем все "медиа-эксперты" и "аналитики" вместе взятые.

Дочитали до конца? Респект).

Пренебрежительно кривите губы и бормочете себе под нос: "Это ничего не доказывает, такие картинки за 5 минут можно нарисовать…"?

ОК, Google…

P.S. В этой статье лозунг "Cлава Україні" в различных вариантах употребляется 21 раз).