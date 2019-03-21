"Хорошо подумайте!" Гордон сцепился с Кошулинским из-за угроз убийством

Кандидат в президенты от "Свободы" Руслан Кошулинский не осудил своих однопартийцев Ирину Фарион и Игоря Степуру за угрозы убийством журналисту Дмитрию Гордону.

В эфире ток-шоу "Право на владу" Гордон попросил политика дать оценку скандальным высказываниям его коллег. Однако Кошулинский не осудил их, посоветовав журналисту быть осторожным в высказываниях.

"Защищайте себя законно. Только суд решит, кто прав. Мой совет вам лично: не рекомендую делать определенные заявления, нехорошо подумав. Прежде чем делать определенные заявления, хорошо подумайте", — заявил он.

"Это ваши люди, дайте им оценку! Это хорошо? Это Европа?" — возмутился в ответ Гордон.

Однако Кошулинский все равно отказался от прямого ответа, заявив, что оценку Фарион и Степуре должны дать исключительно правоохранительные органы и суд.

"Я не являюсь владельцем ни одного члена партии, если кто-то из них нарушает закон, то должен отвечать согласно закону", — заявил он.

Руслан Кошулинский и Дмитрий Гордон скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Гордону к офису подбросили отрезанную голову. По словам журналиста, за этим стоит кандидат в президенты Украины.

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