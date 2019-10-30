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31 октября • обновлено в 00:14
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"Хорошо, что не видят": Сивохо резко высказался об украинском ТВ на Донбассе

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Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо выразил недовольство украинским телевидением.

В интервью "Левому берегу" бывший шоумен заявил, что жителям оккупированного Донбасса иногда лучше не смотреть украинские каналы. Он уточнил, что с этими людьми связь возможна только на подконтрольной территории.

"То, что они увидят здесь, те эмоции, посылы - отвезут туда. Это - недоучтенный фактор коммуникации. И, как всегда, традиционные способы - интернет-сообщества, даст бог, появится скоро телевидение, поскольку то, что там творится - ужас. Они не видят украинского телевидения. Правда, иногда хочется сказать: "И хорошо, что они не видят", - сказал Сивохо.

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Сергей Сивохо

Сергей Сивохо

korrespondent.net

По данным источников OBOZREVATEL, Сивохо имеет все шансы стать главным переговорщиком между командой президента Владимира Зеленского и жителями оккупированных территорий.

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Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Он же пьяный
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Не удивительно, сми в Украине это просто пар*ша. Даже в рашке сми сосредоточены на прославливании Путина и русского народа. А в Украине все сми принадлежат олигархам, которые каждый день кричат о зраде. Вообщем, что ни день то зрада.
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