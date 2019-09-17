Холод и сильный ветер: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В среду, 18 сентября, в Украине ожидается новая волна похолодания. Температура снизится еще на несколько градусов.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что вместе с тем в Украину придут дожди.

Украина окажется между антициклоном Hanneke та циклоном Ignaz.

"И вот пока эти два уважаемых атмосферных джентельмена будут бороться за зоны влияния, все, кто между ними, а это немалый кусок континентальной Европы, включая Украину, будут ощущать последствия этой борьбы – сильный, до штормового, ветер", – добавила Диденко.

По ее словам, западные и северо-западные порывы ветра будут достигать 15-22 метров в секунду.

"Температура воздуха составит +11… +15 градусов, на юге +15… +21 градус, в Крыму до +25 градусов", – подчеркнула Диденко.

В Киеве среда ожидается влажной, холодной и ветреной.

"Порывы ветра будут достигать сильных значений, до 15-20 метров в секунду, похолодает до +11… +13 градусов", – уточнила синоптик.

С 23-го сентября Украину снова ждет замечательная, солнечная и теплая погода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился устрашающий прогноз на зиму в Украине.

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