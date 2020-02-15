"Хочу жить!" Волонтер поделилась трагичной историей о погибшем Герое ВСУ

Волонтер Марина Соколова рассказала проникновенную историю о героической гибели юного воина ВСУ Александра Говорухи и его последних в жизни словах.

Воспоминаниями о защитнике она поделилась на странице фонда "Повернись живим" в Facebook, отметив, что он пожертвовал своей жизнью в период ожесточенных боев за Дебальцево в 2015 году.

"14-15 февраля 2015 года. История о том, как умирал один Человек. Знаете, иногда дни в госпитале бывают одинаковыми. А есть такие, что и через несколько лет могу расписать чуть не поминутно. Так и эти два дня пять лет назад", – написала девушка.

По ее словам, в тот период она поименно знала всех бойцов, которых привозили с тяжелейшими ранениями в отделение нейрохирургии Центрального военного клинического госпиталя в Киеве.

"Мы ждали очередное перемирие, которое должно было наступить в полночь. Это было воскресенье, целый день с девушками-волонтерами по палатах отделения – обычные госпитальные дела. Аж вечером сошлись все на диване у сестринского поста: тихонько говорили, что же будет дальше. Была какая-то странная надежда. Даже не знаю, на что и почему. До сих пор нет правильных слов. Разве надежда на то, что никто больше не погибнет, ведь слишком свежий был ДАП, и вот добавилось уже Широкино и Дебальцево", – вспоминает Соколова.

Тем временем в одном из блиндажей под Дебальцево, подчеркнула она, врач Александр Данилюк пятый день подряд оперировал раненых защитников Украины при том, что температура в фронтовой "операционной" составляла до 30 градусов мороза.

"Я тогда еще не знала о хирурге. И тем более не знала, что именно в это время, когда так хотелось верить в лучшее, умирал Саша Говоруха. Ему было 20 лет, и 1 марта 2015 он планировал пойти на концерт! Но 14 февраля 2015, менее чем за два часа до такого долгожданного перемирия, их лагерь враг обстрелял "Градами", – рассказала о трагичной судьбе воина волонтер.

По словам Соколовой, ранения Героя были несовместимыми с жизнью: ему оторвало правую кисть, правую голень, осколок застрял в грудной клетке, вырванная трахея (парень дышал через шею). Кроме того, осколок попал в скулу и в голову с проникновением в черепную коробку. В результате защитник сразу ослеп на один глаз.

"И его еще живого, силами побратимов, удалось быстро доставить к тому блиндажу-операционной 128-й бригады. Медик Александр Данилюк стал тем, кто услышал последние слова младшего сержанта (посмертно) Говорухи: "Когда энный раз парень не находил себе места, а обезболивающие и успокаивающие средства не помогали, я потряс его за плечи и громко спросил: "Саша , что ты хочешь?". Хриплым голосом он сказал: "Жить!". Утром 15 февраля 2015 года Саша Говоруха был успешно эвакуирован из окружения, однако умер, как только доехал до больницы Бахмута. Его сердце запускали трижды", – рассказала о героическом конце жизни юного воина Соколова.

Волонтер отметила, что "познакомилась" с парнем посмертно, но никогда не сможет его забыть. Кроме того, ее уже многие годы не покидает мысль о том, как бы сложилась жизнь Александра, если бы он выжил и его привезли в киевский госпиталь.

"Помните Сашу и остальных ребят, даже когда не помните точно, что делали и о чем думали в минуты их гибели. Они не за себя там умирали, они же за нас! Александр Говоруха (29.06.1994 – 15.02.2015) – младший сержант (посмертно), І гаубичная батарея І гаубичного дивизиона 55-й ОАБр. Тот, благодаря кому мы не знаем, как это – хриплым голосом говорить всего одно слово – "жить", как это – из последних сил держаться за жизнь, которая так внезапно обрывается!" – трогательно завершила девушка свой пост о погибшем Герое.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев впечатлила история майора ВСУ Василия Мулика, Народного Героя Украины, который сумел выжить во время ракетной атаки по его вертолету в 2014 году на Донбассе.

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