Главная Новости
1 января • обновлено в 16:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Хочу ходить по проспекту Бандеры": Сенцов мощно обратился к украинцам

1.1т
Читать материал на украинском

Украинский режиссер, бывший заключенный в России Олег Сенцов пожелал всем украинцам победы в Новом году, а также поздравил с днем рождения лидера ОУН Степана Бандеру, которому 1 января исполнилось бы 111 лет.

Сенцов опубликовал пост у себя в Facebook. "Я желаю всем нам одного – победы! Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее мы не будем иметь свою страну. Потому что мне не безразлично название улиц, по которым я хожу в своем городе. Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина. И к слову, Степан Андреевич, с праздником!", — написал он.

"Хочу ходить по проспекту Бандеры": Сенцов мощно обратился к украинцам

Он также поблагодарил всех, кто помог его освобождению из российского заключения. Сенцов отметил, что будет продолжать говорить об оставшихся пленных, пока они все "не вернуться домой".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине день рождения Степана Бандеры было признано государственным праздником. Это решение приняла Верховная Рада восьмого созыва.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Юрко Медянык
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
1
Смешно
5
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вот и еще одно доказательство, что не зря его русские в тюрьме держали...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
москвич москва
москвич москва
богата земля украинская идиотами.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги