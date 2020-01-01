"Хочу ходить по проспекту Бандеры": Сенцов мощно обратился к украинцам

Украинский режиссер, бывший заключенный в России Олег Сенцов пожелал всем украинцам победы в Новом году, а также поздравил с днем рождения лидера ОУН Степана Бандеру, которому 1 января исполнилось бы 111 лет.

Сенцов опубликовал пост у себя в Facebook. "Я желаю всем нам одного – победы! Потому что без нее у нас нет будущего. Потому что без нее мы не будем иметь свою страну. Потому что мне не безразлично название улиц, по которым я хожу в своем городе. Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина. И к слову, Степан Андреевич, с праздником!", — написал он.

Он также поблагодарил всех, кто помог его освобождению из российского заключения. Сенцов отметил, что будет продолжать говорить об оставшихся пленных, пока они все "не вернуться домой".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине день рождения Степана Бандеры было признано государственным праздником. Это решение приняла Верховная Рада восьмого созыва.

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