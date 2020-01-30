"Хочется плакать": Притула поделился трогательной историей о Донбассе

Шоумен Сергей Притула, который также регулярно помогает украинским военным на Донбассе, поделился трогательной историей на эту тему.

Так, инцидент произошел после концерта "Вар’ятів" в городе Вараш (Ривненская область). В гримерку к нему попросился мальчик.

"Ну, думаю, как всегда, фото/селфи. А он стыдливо протянул конверт. С одной стороны - "Слава Украине". С другой: "От Марка, Дарья и Энея". Говорит: "Вот, мы в Армию собрали", – написал он.

Facebook Сергея Притулы

Притулу очень расстрогал этот поступок.

"Оно как-то не подходит старшему дяде при подростках слезу пускать, поэтому я не стал. Но хотел.Каждый раз хочется плакать и стоит комок в горле", – поделился он.

Актер поблагодарил всех, кто помогает ВСУ на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Притула прокомментировал ситуацию с дуэтом ANNA MARIA, которых в финале Нацотбора на Евровидение-2019 довел до слез из-за вопросов об их гражданской позиции.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал