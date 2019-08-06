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"Хочет взять Кремль!" Скабеева закатила скандал из-за нового командующего ООС

2.6т Читать материал на украинском

Новость о том, что новым командующим Операции Объединенных сил на Донбассе стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко, вызвала бурную реакцию среди российских пропагандистов.

Так, скандальная ведущая программы "60 минут" на "Россия 1" Ольга Скабеева закатила в прямом эфире скандал по этому поводу и перешла на оскорбления в адрес высшего политического и военного руководства Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Складывается полное ощущение, что Зеленский издевается или его взяли в плен "бандеровцы", может быть, сам Порошенко – не знаю. Дело в том, что новый украинский президент, чтобы завершить войну на Донбассе, поменял командующего ВСУ на Донбассе. И теперь эту должность занимает человек, который целью всей своей жизни обозначил борьбу с Московией! Мол, не умру и даже на пенсию не уйду, пока не возьму Кремль", – вскипела топ-пропагандистка, не удосужившись даже правильно назвать должность командующего ООС.

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

"Знакомьтесь, официальный русофоб, так сам себя называет Владимир Кравченко. Говорит, что у него с Путиным личные счеты. Известно, что генеральские погоны он получил при Порошенко. Его лучший друг, и это тоже не шутка, хотя вообще, конечно, идиотизм, – главный декоммунизатор Украины Вятрович. Мы его тоже прекрасно знаем. С Вятровичем генерал регулярно устраивает всевозможные реконструкции и всякий раз очень драматично захватывает Москву. В том числе Кремль, разумеется", – язвительно добавила Скабеева.

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После этого в студии пропагандистской передачи включили досье на Кравченко, подготовленное украинскими журналистами, а также сделали обзор блогосферы, в котором известные украинцы рассказали о глубоком патриотизме и профессионализме нового командующего ООС. Это еще больше разозлило Скабееву и она, не выбирая выражений, перешла на ругательства.

"Я бы, конечно, сказала, что как можно быть таким идиотом, если бы не были сейчас на российском центральном телевидении. Наверное, по телевизору так неприлично выражаться, а также "братский" народ, соседнее государство, Зеленский-миротворец. И тем не менее, как можно быть таким идиотом?! Вот как он собирается завершать войну?! Личные счеты с Путиным и захват Кремля!" – выкрикнула одиозная ведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего Объединенных сил и назначил на его место генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.

Кравченко с 2017 года был командующим войск оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ. В августе 2018 года получил звание генерал-лейтенанта.

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Темы
российская пропаганда Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Владимир Кравченко Ольга Скабеева Владимир Зеленский Владимир Вятрович
Место
Россия
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Молодец Скабеева...красиво мочит вас идиотов))
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Антошин Денис
Антошин Денис
Скабеева цитировала Кравченко. Что тут не так?
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Истерика? Да не смешите мои тапки))) Мы просто стебемся над доблестной окраинской армией... Эта армия умеет только грозно обещать. А войну официально объявить... Ссыкотно... Сколько таких Кремль-то брали? И где они? Иных уж нет, а те далече...
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