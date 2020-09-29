Харьков прощается с погибшим в Ан-26 курсантом Вильховым, тела товарищей еще не опознали. Все детали
20-летний Виталий Вильховый получил в авиакатастрофе 90% ожогов тела
Врачи боролись за его жизнь ночь и утро, но безуспешно
Церемония прощания с еще 25-ти погибшими военнослужащими будет определена после экспертиз
В Харькове 29 сентября прощаются с погибшим курсантом Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Виталием Вильховым. Парень умер от тяжелых травм, полученных в результате катастрофы самолета ВСУ Ан-26 под Чугуевом.
Церемонию прощания его запланировали с 09:00 до 10:00 на Мемориале Славы в Харькове. Дата чествования еще 25-ти погибших в авиакатастрофе военнослужащих будет определена после получения выводов судебно-медицинской экспертизы.
OBOZREVATEL следил за развитием событий на церемонии прощания с курсантом и предлагает текстовый онлайн.
Что известно о погибшем Виталие Вильховом
20-летний Виталий Богданович Вильховый родом из города Сосновка Львовской области. Львовский государственный лицей с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут он закончил в 2018 году и учился на втором курсе Харьковского университета Воздушных сил Вооруженных Сил Украины им. Кожедуба.
Парень был одним из двух выживших в трагедии с военным самолетом 25 сентября – его жизнь оборвалась в больнице. Он умер в реанимации госпиталя, куда его доставили с ожогами 90% тела. Врачи всю ночь и утро пытались спасти курсанта, однако безуспешно.
Лицей им. Героев Крут выразил в Facebook соболезнования семьям и родственникам погибших.
"Все братство крутянцев скорбит по утере", – отметили в сообщении.
Из 27 человек, находившихся на борту самолета, после авиакатастрофы выжил только курсант Вячеслав Золочевский. Он также находится в госпитале, однако его состояние не вызывает опасений у медиков – у парня сотрясение мозга и шоковое состояние.
Вильхового пытался спасти герой, который выжил
В больницу к Вячеславу Золочевскому, который выжил в авиакатасрофе, наведались президент Владимир Зеленский и председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер. Им курсант рассказал подробности трагедии и того, как пытался спасти своего товарища.
"Ночью Вячеслав пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья. Огонь, уничтоженный самолет, темнота и тела вокруг. Один из ребят рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром. Это героизм посреди поля смерти", – рассказал глава государства.
Со своей стороны Кучер добавил, что парень всего не помнит, потому что на время потерял сознание. Когда пришел в себя, то вылез из-под обломков самолета и начал тушить товарища. При этом информацию о том, что он якобы выпрыгнул из самолета, курсант не подтвердил.
27 сентября Золочевского допросили следователи Государственного бюро расследований. По словам курсанта, его спасло определенное стечение обстоятельств – прикрыли от огня обломки фюзеляжа.
Почему медикам не удалось спасти Вильхового
Врач ожоговоого отделения харьковской больницы неотложной помощи Юрияй Колесник рассказал, что врачам не удалось спасти Виталия Вильхового, так как у него было 90% ожогов тела. Такая травма поражает работу всех органов.
"Не было ни одного органа или системы, которая не была бы поражена. Диагноз звучит так: декомпенсированный ожоговый шок. Это была действительно запредельная ситуация", – объяснил ситуацию он.
По его словам, Виталия Вильхового сразу положили в реанимацию. Всю ночь за его жизнь боролись врачи. Смерть зафиксировали в 10:30.
"С ним была мама, мы предоставляем ей помощь, как можем, это нелегко пережить", – добавил Колесник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Харьковский университет Воздушных сил имени Кожедуба опубликовал подробный список погибших в авиакатастрофе.
Со своей стороны, сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета.
Оказалось, что у левого двигателя Ан-26 был превышен срок службы.
Журналист Юрий Бутусов в Facebook рассказал подробную хронологию полета Ан-26 и о подготовке к нему.
Позже появилось видео последних секунд трагически оборванного полета Ан-26.
Было опубликовано видео первых минут из кареты скорой помощи, которая приехала на место ЧП.
Также место аварии Ан-26 показали с высоты птичьего полета.
ГБР занялось расследованием ремонта Ан-26, упавшего под Чугуевом.