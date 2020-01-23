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23 января • обновлено в 18:43
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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

Грязь, тлен и безысходность. Что осталось после СССР

1.1т

В 1991 году распался СССР, и начало девяностых годов стало переходным периодом от советской системы к нормальным экономическим отношениям. По моим ощущениям — переходный период продолжался где-то до конца девяностых годов, и во время него всплыли на поверхность все проблемы, который в совке замалчивались и скрывались.

Знайте — когда фанаты СССР рассказывают вам про "ужасы девяностых" — они на самом деле рассказывают вам про ужасы совка, о которых вдруг стало можно писать в прессе. С точки зрения быта какой-нибудь 1992 пост-советский год мало отличался от советских 1989 или 1990-го — у людей в квартирах были те же убогие интерьеры, по улицам ездили те же ржавые советские машины, а дымящие советские заводы точно так же отравляли воздух — просто в совке всё это показывать было не принято/нельзя, а с концом совка — показывать стало можно. Все "ужасы девяностых" — включая убогие квартиры, ржавые машины и разбитые дороги были созданы в совке за несколько десятилетий до его конца, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

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Вредные привычки из СССР: избавляйтесь от них

Начало девяностых годов было очень интересным временем — люди вдруг осознали, в насколько отсталой, нищей и убогой стране они до недавнего времени жили — слушая байки о самых современных ракетах и россказни о каком-то там будущем "коммунизме". В 1991-м году сказки прекратились — и люди вдруг увидели, что все эти годы они жили в говняных бесплатных хрущёвках, среди убогой и серой окружающей действительности, одевались в серую мрачную одежду и питались абы чем — с концом совка пришла пора наконец-то трезво смотреть на окружающую действительность.

В сегодняшнем посте я публикую фото-подборку того тлена и руин, что остались после 70 лет советской власти. Снимки сделаны двумя фотографами — Жаном-Полем Гийото и Александром Чекменёвым в период начала девяностых годов.

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02. Вытрезвитель, 1993 год. В начале девяностых годов советские вытрезвители ещё вполне себе существовали. На фото справа — милиционер в ещё советской форме, которая ещё сохранялась в начале девяностых.

03. Прохожий с упаковкой яиц, тоже 1993 год. Оставшиеся рудименты советской торговли и дефицита — если какой-то товар появлялася в магазине — то его брали сразу много — привычка, выработавшаяся за годы советской жизни.

04. Уличная торговля, начало девяностых. Такие уличные торговки были и в СССР, но в девяностых их стало значительно больше — потому что торговля стала окончательно разрешённой. Бабушка на фото одета в форму типичной советской пенсионерки.

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05. А вот ещё одни пост-советские пенсионеры, которые мало чем отличались от советских. Форма одежды, внешний вид, злобность (бабка) — всё как я и описывал.

06. Так, сейчас будет несколько фотоснимков пост-советских алкашей. Компания распивает на каком-то бетонном блоке у лестницы, напитки совершенно совковые — водка "Русская" в бутылке с "бескозыркой", а также что-то плодово-выгодное, вроде мерзкого "Солнцедара" — от которого желудочно-кишечный тракт окрашивался в стойки синий цвет. Барышня слева закусывает выпитое тем самым лучшим в мире советским мороженым.

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07. Подмагазинная пьянь, снимок начала девяностых — тоже практически не отличается от классических советских алкашей, которые кучковались у магазинов целыми компаниями, собирая на бутылку и подыскивая собутыльников. Витрины магазинов кстати тоже ещё советские, судя по дизайну — оформлены где-то в середине-конце восьмидесятых годов с помощью плёнки-самоклейки.

08. И вот тоже очень яркое фото — под лавкой спит обоссавшийся алкаш — явно точно так же, как он это делал и в СССР. Что характерно — люди совершенно не замечают происходящего, по старой советской привычке воспринимая обоссавшегося подлавочного алкаша как неотъемлемую часть окружающей фауны — мимо проходит милиционер (!), на лавочке сидят и общаются две хорошо одетые женщины и т. д.

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09. Жуткий снимок, запечатлевший мальчика (скорее всего, сына), сидящего возле потерявшего человеческий облик на почве алкоголизма тела. Такие валяющиеся на остановках алканы были достаточно рядовым явлением и для совка, и для начала 1990-х.

10. Парочку снимков убогого советского транспорта, который оставался в ходу фактически все девяностые годы — постепенно заменяясь на что-то нормальное ближе к концу девяностых. На фото — красная советская жигули-"копейка", которая была жутким убожеством в сравнении с нормальными западными автомобилями. Кстати, в т.н. "экспортные варианты" копеек, которые ограничено покупали у СССР, ставился усиленный металлический каркас, чтобы машина не складывалась как консервная банка от удара. А для собственных граждан работали по принципу "и так сойдёт".

11. Санкт-Петербург, 1994 год, несколько советских машин на заднем плане. Практически на всех фотоснимках девяностых годов все советские машины выглядят как ржавый, грязный и помятый хлам — хотя многие были не старше десяти лет.

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12. Ржавые автобусы — оставшийся от совка общественный транспорт, который ходил до конца девяностых годов, а местами его ещё можно было увидеть и в 2000-е. В Минске последние венгерские "Икарусы" убрали, кажется, году в 2005-м 2006-м.

13. А это — ужасный совковый автобус "ЛАЗ" — который жутко шумел, вонял, засасывал в салон солярочные выхлопы, а заднее сидение в нём превращалось в печку из-за работающего недалеко двигателя.

14. Немного о советской инфраструктуре, доставшейся в наследство от СССР. Задний двор гостиницы "Центральная" в Москве, 1991 год. Вот совершенно так же, один-в-один выглядели в совке всякие задние дворы магазинов и прочего подобного — облупившиеся и обоссаные стены, годами не мытые окна с кривыми ржавыми решетками из арматуры, какие-то лужи, ящики и тележки грузчиков. Всё серое и грязное.

15. Парочка фотоснимков из российских моногородов, фото самого начала 1990-х годов. Вот такие пейзажи считались в СССР красивыми, стоит вспомнить например кадры фильма "Весна на заречной улице", где молодая учительница с улыбкой и нежностью глядит на дымящие трубы заводов — индустриализация идёт, кругом беспрерывно нагнетается общественная польза, хорошо-то как!

16. Уже позже, с распадом СССР, когда закончился бесконечный поток пропаганды в газетах и СМИ — люди поняли, что на самом деле живут в жуткой дыре с отсутствующей инфраструктурой, ужасным жильём и крайне вредными производствами вокруг. "На нас напал ужас девяностых, верните нам наш ламповый СССР, где нам в газетах говорили что наш город лучший в мире!" — вскрикивают фанаты СССР, проживающие в депрессивных умирающих моногородах.

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17. И в заключение — несколько портретов людей. Начальник Красноярского химкобмината "Енисей", 1993 год. Как видите — в кабинете начальника вполне себе продолжается СССР и висит портрет Ленина:

18. Москва, очередь в универмаге "Детский мир", 1991 год. На снимке — лица тех самых "счастливых советских граждан".

19. Очень сильное и страшное фото — 1993 год, на синимке — Эрика Герлиц, из поволжских немцев, что в 1941 году в возрасте 16 лет была депортирована в далёкое село. Как видим, за десятилетия жизни в совке немка превратилась в типичную советскую бабушку.

20. И последнее фото — очередь в Москве, снимок начала 1990-х.

Вот такое наследие осталось от СССР.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете. Помните эпоху начала девяностых?

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Максим Мирович Максим Мирович
Тег
СССР
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Осталась самая нищая страна Европы-Украина.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Вся твоя страна живёт на том, что построил кровавый совок. Даже ваши хирои стреляют из оружие сделано в совке, ездит на бтр, танках сделаных в кровавом совке. И отрицать это глупо
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