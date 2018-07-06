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Грязь и нищета: появились свежие фото с курортов Крыма

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В сети появились фото, сделанные в курортных городах оккупированного Россией украинского Крыма. На них видна разруха и пустота в населенных пунктах.

Снимки из Феодосии и Симферополя были опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter. На фото можно заметить, насколько запущены города.

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При этом на снимки попали актуальные цены в кафе на полуострове. Так кебаб стоит около 200 рублей (83 грн), шашлык из свинины – 120 (50 грн), а форель 250 рублей (104 грн) за 100 грамм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети сравнили пляжи в Крыму и на Херсонщине.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Графский Степан
Графский Степан
На следующий сезон приглашаем хохложопые батраков убирать мусор
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Овечкин Василий
Овечкин Василий
Спасибо, поржал! Я в Крым каждый год летом езжу, ваши мантры на него совершенно не действуют! Я помню, какой замызганый Крым был при Украине, и как теперь он хорошеет год от года!
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Потапенко Игорь
Потапенко Игорь
Овечкин Василий, эти мантры для скачущей братии, которые не видели что и как и что бы в душе порадовались
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