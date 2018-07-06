Грязь и нищета: появились свежие фото с курортов Крыма

В сети появились фото, сделанные в курортных городах оккупированного Россией украинского Крыма. На них видна разруха и пустота в населенных пунктах.

Снимки из Феодосии и Симферополя были опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter. На фото можно заметить, насколько запущены города.

При этом на снимки попали актуальные цены в кафе на полуострове. Так кебаб стоит около 200 рублей (83 грн), шашлык из свинины – 120 (50 грн), а форель 250 рублей (104 грн) за 100 грамм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети сравнили пляжи в Крыму и на Херсонщине.