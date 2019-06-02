Грозы, ливни и шквалы: появился прогноз погоды на начало лета в Украине

Первые дни июня принесут большинству регионов Украины плохую погоду: грозы, ливни и шквалы. При этом температура воздуха будет оставаться достаточно теплой.

Так, 3 июня грозовые дожди охватят западную часть Украины (существенные осадки минуют только Волынскую и Ривненскую области), а также пройдут в Винницкой, Одесской областях, Кропивницком, на юге Киевщины и даже дойдут до Черкащины. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Также вечером 3 июня локальные грозовые дожди могут распространиться на всю южную часть Украины и север.

Дожди "АиФ-Украина"

"Ситуация — сложная, поэтому даже обычный дождь может за минуты перейти в сильный ливень со шквалом", — предупредила Диденко.

Что касается температуры воздуха, то она 3 июня будет без особых изменений — 25-30 градусов, на юге и востоке — до 33 градусов.

В Киеве 3 июня ожидается сухая и очень теплая погода, 27-29 градусов. "Прогноз требует уточнения, так как неустойчивая зона с ливнями будет находиться на юге Киевской области, может и качнуть грозой в столицу", — подытожила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Укргидрометцентра, в июне в Украине будет наблюдаться грозовая деятельность, град, шквалы, сильные дожди и ливни, в отдельных областях мезомасштабные смерчи. Средняя месячная температура воздуха может колебаться в диапазоне 16-21 градусов, в горных районах 9-15 градусов.

В воскресенье, 2 июня, в Украине будет дождливо, местами ожидаются грозы. Жара пока также никуда не денется. В частности, в центральных областях и на Прикарпатье местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы; на остальной территории – без осадков.

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