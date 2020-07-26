Грозы добрались до юго-востока: синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник

Жара и дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник (фото: fonwall.ru).

В понедельник, 27 июля, на большей части территории Украины ожидаются дожди с грозами.

Соответствующий прогноз погоды появился на сайте Укргидрометцентра. Дождливо будет преимущественно на западе, и юго-востоке Украины. На остальной территории осадков не ожидается.

Температура воздуха на западе днем ожидается +23...+27 градусов, ночью опустится до +14...+17 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В северных регионах воздух прогреется до +27...+32 градусов днем и +15...+19 ночью, в центральных областях – днем ожидается +29...+31, а ночью +16...+18 градусов.

Восточные регионы, несмотря на дожди, прогреются до +29...+31 днем и +16...+18 ночью, на юге Украины температура ожидается +26...+32 днем и +20...+21 ночью. Ветер восточный, 5-10 м/с.

27 июля часть территории страны накроют дожди. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко на понедельник, 27 июля, также спрогнозировала жаркую дождливую погоду с грозами в западных областях и местами в южной части Украины.