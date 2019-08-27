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Грозит серьезными ожогами: у Крымского моста новое ЧП

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В Керченском проливе и Азовском море вблизи Крымского моста наблюдается большое скопление опасных медуз.

Как сообщает Крым.Реалии, сотни корнеротов (крупных медуз, способных вызвать ожоги кожи) плавают у берега на керченских пляжах, а также на мысе Опук и в поселке Новоотрадное.

По сообщениям, из-за скопления медуз многие отдыхающие опасаются заходить в море.

Медуза

Медуза

Крым. Реалии

Новости
"Видите медуз? Лучше в воду не идти!" Врач предупредил украинцев об опасности

Как известно, медуза-корнерот – самая крупная медуза Черного и Средиземного морей, может достигать 50-60 сантиметров в диаметре и весить до 10 килограммов. В отличие от обычных медуз, корнероты плотнее, больше по размеру и вызывают зуд кожи, сравнимый с ожогом крапивы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму показали тысячи мертвых медуз и опустевшие пляжи.

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Место
Украина
Теги
Крымский мост Азовское море
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