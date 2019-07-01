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Грозит 12 лет: полиция поймала киевлян-"минеров" Харькова

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В понедельник, 1 июля, детективы Харьковской области поймали в Киеве двух жителей столицы, которых подозревали в массовом лжеминировании в Харькове.

У злоумышленников изъяты вещественные доказательства их противоправной деятельности. Об этом стало известно на официальном сайте Нацполиции в Харьковской области.

Сообщается, что задержанных подозревают в рассылке через сеть заведомо ложных сообщений об угрозе публичной безопасности города.

Полиция поймала киевлян-

Полиция поймала киевлян-"минеров" Харькова

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"По ходатайству органа предварительного расследования в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн 440 тысяч гривен", — сообщили в пресс-службе полиции.

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аэропорту "Киев" задержали рейс из-за "минирования". Это привело к бунту пассажиров.

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Место
УкраинаХарьков
Тег
полиция
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