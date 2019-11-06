Уряд легалізовує гральний бізнес і хоче отримати від цього аж 3 млрд грн! Хоч спочатку урядовці називали цифру 6-9 і навіть 12 млрд грн на рік.

Тобто грошей на соціалку від грального бізнесу не буде, бо 3 млрд – це ніщо для цієї справи. Просто відбувається дешева легалізація грального бізнесу без жодних позитивних соціальних наслідків.

Гральний бізнес в Україні DW

До того ж, тепер уже відомо, що уряд хоче відв’язати усі соціальні виплати від показників прожиткового мінімуму та мінімальної зарплатні. Тобто, якщо навіть колись істотно збільшиться мінімалка, десятки інших соціальних виплат залишаться незмінними.

Класичний взірець маніпуляцій за рахунок людей.

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