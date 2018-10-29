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Громкий скандал с плагиатом в украинском Vogue: главред сделала заявление

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Уличенная в плагиате главная редактор украинского Vogue Ольга Сушко призналась, что под ее именем тексты пишут другие люди. Скандальный текст, скопированный из российского глянца двенадцатилетней давности, по ее словам, писал "внештатный автор".

Об этом Сушко сообщила на своей странице в Facebook. Она отметила, что вынужденно привлекает фрилансеров, потому что не успевает выполнять всю работу.

"Те, кто знают меня и как я работаю, понимают, что пишу материалов я довольно много. Слово редактора из-за огромного количества текущей работы и потому, что элементарно могу "зависнуть" над ним на несколько дней из-за большой ответственности и стресса, я иногда поручала писать внештатному автору, с которым обсуждала контекст и считала автора надежным, так как знаю его много лет и полностью доверяла", — объяснилась главред глянца.

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Отметим, что она не назвала имя своего "внештатного автора" и не сообщила о том, будет ли продолжаться их сотрудничество.

"Вот так случилось. Это моя ошибка. От ошибок никто не застрахован. Все мы делаем ошибки, о которых потом сожалеем. Это жизненный урок. И еще возможность подумать и стать мудрее. А в моем случае еще и понять, что слово редактора — не дежурная страничка, а способ прямого и личного разговора с читателем", — продолжила оправдываться Ольга Сушко.

Напомним, что 28 октября один из каналов в Telegram обнародовал фото колонки редактора Vogue за июнь 2018 и российского Harper's Bazaar за 2006 год. Тексты оказались практически идентичными.

Громкий скандал с плагиатом в украинском Vogue: главред сделала заявление

Harper's Bazzar

Telegram "Киев Фэшн Лавэз"

Громкий скандал с плагиатом в украинском Vogue: главред сделала заявление

Vogue

Telegram "Киев Фэшн Лавэз"

Как писал OBOZREVATEL, в диссертации жены украинского вице-премьера обнаружили плагиат. 6% ее текста занимают части научных работ других авторов.

Место
Украина
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