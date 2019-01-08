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Гриценко показал украинцам вдохновляющие данные

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Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко показал вдохновляющие данные об украинцах.

"Эта подборка достижений действительно вдохновляет. Впечатляющие спортивные победы. Классная музыка и мощное кино. Стартапы, покоряющие мир. Украинцы - в Голливуде, на парижских подиумах, среди лауреатов престижных международных премий в различных областях. Нам с Вами есть, кем и чем гордиться! Главные победы украинцев в 2018 году", - написал Гриценко на своей странице в Facebook и дал ссылку на материал издания "Голос Америки Украина".

В публикации, в частности, идет речь о "золоте" украинца Александра Абраменко на Олимпиаде-2018, победах боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика, теннисистки Элины Свитолиной, пловца Михаила Романчука, о награде режиссера Сергея Лозницы за фильм "Донбасс", сенсации с песней "Плакала" группы KAZKA и многом другом.

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Анатолий Гриценко
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