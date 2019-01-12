Глава Украинской греко-католической церкви митрополит Святослав обратился с письмом к новому предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию

На самом деле не стоит воспринимать это послание в качестве обычного протокольного документа, дани традиции и церемонии. Появление канонической Православной церкви Украины создаёт новые условия для межцерковного диалога - такие, каких еще не было в истории нашей страны, - пишет Виталий Портников для Эспресо.

Не знаю, нужно ли объяснять, что существование у одного народа не только нескольких православных юрисдикций, но и православных и греко-католической конфессий - это тоже раскол. Но раскол совершенно иного рода. Украинцы - отнюдь не единственный народ, который существует в рамках нескольких христианских конфессий. Яркий пример - немцы, которым исповедование католичества и протестантизма отнюдь не помешало создать единое государство. А все почему? А потому, что и католическая, и протестанские церкви Германии были немецкими.

В Украине все было иначе. Украинские греко-католики и православные долгие годы жили в разных государствах. Когда украинские земли объединились, УГКЦ была запрещена. При этом нужно понимать, что УГКЦ была украинской церковью, а православная церковь со времён присоединения Киевской митрополии к Московскому патриархату была русской церковью, важной частью имперской машины русификации украинцев.

Возможности для диалога появились только после легализации УГКЦ и провозглашения украинской независимости. Но церкви, с которыми греко-католики могли вести диалог об общих задачах - УПЦ КП и УАПЦ - оставались за границами мирового православия.

Сегодня все изменилось. УГКЦ и ПЦУ могут вести не только самостоятельный диалог между собой. Они могут стать частью мирового экуменического процесса, во главе которого уже многие десятилетия находятся римские папы и вселенские патриархи. Собственно, именно престол в Константинополе был одним из инициаторов такого диалога - в то время, как в РПЦ всегда относились к экуменическому процессу очень настороженно и использовали его исключительно в политических интересах, когда перед церковными иерархами ставили задачи чиновники из совета по делам религий СССР или из администрации российского президента. В этом процессе со стороны РПЦ никогда не было искренности - и встреча папы Франциска с патриархом Кириллом в очередной раз это доказала.

А диалог папы с Вселенским патриархом - это все же диалог церковников, а не политиков, диалог людей, которые думают о единстве христианского мира. И у христиан Украины теперь появилась беспрецедентная возможность участвовать в процессе дискуссий об этом единении - о чем, собственно, митрополит Святослав и написал митрополиту Епифанию. Это участие, которое позволяет надеяться на взаимопонимание и единение христианских общин Украины - еще одно важное последствие строительства независимой украинской православной церкви.

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