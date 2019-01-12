Глава Украинской греко-католической церкви митрополит Святослав обратился с письмом к новому предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию
На самом деле не стоит воспринимать это послание в качестве обычного протокольного документа, дани традиции и церемонии. Появление канонической Православной церкви Украины создаёт новые условия для межцерковного диалога - такие, каких еще не было в истории нашей страны, - пишет Виталий Портников для Эспресо.
Не знаю, нужно ли объяснять, что существование у одного народа не только нескольких православных юрисдикций, но и православных и греко-католической конфессий - это тоже раскол. Но раскол совершенно иного рода. Украинцы - отнюдь не единственный народ, который существует в рамках нескольких христианских конфессий. Яркий пример - немцы, которым исповедование католичества и протестантизма отнюдь не помешало создать единое государство. А все почему? А потому, что и католическая, и протестанские церкви Германии были немецкими.
В Украине все было иначе. Украинские греко-католики и православные долгие годы жили в разных государствах. Когда украинские земли объединились, УГКЦ была запрещена. При этом нужно понимать, что УГКЦ была украинской церковью, а православная церковь со времён присоединения Киевской митрополии к Московскому патриархату была русской церковью, важной частью имперской машины русификации украинцев.
Возможности для диалога появились только после легализации УГКЦ и провозглашения украинской независимости. Но церкви, с которыми греко-католики могли вести диалог об общих задачах - УПЦ КП и УАПЦ - оставались за границами мирового православия.
Сегодня все изменилось. УГКЦ и ПЦУ могут вести не только самостоятельный диалог между собой. Они могут стать частью мирового экуменического процесса, во главе которого уже многие десятилетия находятся римские папы и вселенские патриархи. Собственно, именно престол в Константинополе был одним из инициаторов такого диалога - в то время, как в РПЦ всегда относились к экуменическому процессу очень настороженно и использовали его исключительно в политических интересах, когда перед церковными иерархами ставили задачи чиновники из совета по делам религий СССР или из администрации российского президента. В этом процессе со стороны РПЦ никогда не было искренности - и встреча папы Франциска с патриархом Кириллом в очередной раз это доказала.
А диалог папы с Вселенским патриархом - это все же диалог церковников, а не политиков, диалог людей, которые думают о единстве христианского мира. И у христиан Украины теперь появилась беспрецедентная возможность участвовать в процессе дискуссий об этом единении - о чем, собственно, митрополит Святослав и написал митрополиту Епифанию. Это участие, которое позволяет надеяться на взаимопонимание и единение христианских общин Украины - еще одно важное последствие строительства независимой украинской православной церкви.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.