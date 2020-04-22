Приземлился пустой самолет: Украина угодила в скандал из-за отказа эвакуировать своих граждан из Кипра

Украина не воспользовалась шансом забрать с Кипра своих граждан, которые застряли на острове из-за пандемии коронавируса.

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Более того, очевидцы утверждают, что организаторы с нашей стороны сделали все, чтобы украинцы домой не вернулись. Подробнее о ситуации рассказали на странице "Пафосные патриоты" в Facebook.

В частности, согласно официальному заявлению государственного учреждения Республики Кипр, 20 апреля из города Ларнака в Киев улетел пустой самолет за гражданами Кипра, которые находились на территории Украины. По пути у него была возможность забрать специальным рейсом CY280 и украинцев с острова.

Так, во вторник, 21 апреля, множество граждан Украины приехали в аэропорт Ларнаки в надежде улететь домой. Однако на борт никого не пустили, так как пассажиров отказались принять в украинском столичном аэропорту "Борисполь".

"Авиакомпания Cyprus Airlines заблаговременно уведомила аэропорт, что поскольку нельзя исключить того факта, что среди претендентов на эвакуацию могут быть лица, инфицированные коронавирусом, то перед посадкой в "Борисполе" граждан Кипра самолет должен быть подвергнут процедуре дезинфекции за счет украинской стороны", – говорится в сообщении.

flightpedia.org

Отмечается, что все это якобы было согласовано с посольством Украины. Однако дирекция "Борисполя" отказалась дезинфицировать самолет. В итоге граждане Украины не были допущены на борт, поэтому тот и прилетел в Киев пустым.

Скриншот Facebook/Пафосные патриоты

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, после запрета авиасообщения в Украине с другими странами, который был введен с 17 марта из-за пандемии коронавируса, за границей застряли тысячи украинских граждан.

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