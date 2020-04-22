Главная Новости
22 апреля • обновлено в 14:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Граждан Украины не захотели забирать с Кипра, разгорелся скандал

1.3т
Читать материал на украинском

Украина не воспользовалась шансом забрать с Кипра своих граждан, которые застряли на острове из-за пандемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Более того, очевидцы утверждают, что организаторы с нашей стороны сделали все, чтобы украинцы домой не вернулись. Подробнее о ситуации рассказали на странице "Пафосные патриоты" в Facebook.

В частности, согласно официальному заявлению государственного учреждения Республики Кипр, 20 апреля из города Ларнака в Киев улетел пустой самолет за гражданами Кипра, которые находились на территории Украины. По пути у него была возможность забрать специальным рейсом CY280 и украинцев с острова.

Приземлился пустой самолет: Украина угодила в скандал из-за отказа эвакуировать своих граждан из Кипра

Так, во вторник, 21 апреля, множество граждан Украины приехали в аэропорт Ларнаки в надежде улететь домой. Однако на борт никого не пустили, так как пассажиров отказались принять в украинском столичном аэропорту "Борисполь".

"Авиакомпания Cyprus Airlines заблаговременно уведомила аэропорт, что поскольку нельзя исключить того факта, что среди претендентов на эвакуацию могут быть лица, инфицированные коронавирусом, то перед посадкой в "Борисполе" граждан Кипра самолет должен быть подвергнут процедуре дезинфекции за счет украинской стороны", – говорится в сообщении.

Приземлился пустой самолет: Украина угодила в скандал из-за отказа эвакуировать своих граждан из Кипра

flightpedia.org

Отмечается, что все это якобы было согласовано с посольством Украины. Однако дирекция "Борисполя" отказалась дезинфицировать самолет. В итоге граждане Украины не были допущены на борт, поэтому тот и прилетел в Киев пустым.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Пафосные патриоты

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, после запрета авиасообщения в Украине с другими странами, который был введен с 17 марта из-за пандемии коронавируса, за границей застряли тысячи украинских граждан.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
аэропорт Борисполь эвакуация
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
15
3
Смешно
0
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,5 миллиона человек, погибли – более 174 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • Назван самый вероятный способ заразиться коронавирусом.

  • В Украине вводят три уровня опасности COVID-19: что значит каждый.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги