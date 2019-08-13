Град, шквалы и до +33: синоптики дали неожиданный прогноз по Украине

Во вторник, 13 августа, над территорией Украины будет господствовать жаркая воздушная масса.

Так, в северо-западную часть атмосферные фронты, перемещающиеся с Центральной Европы, принесут грозовые дожди, местами с градом и усилением ветра. На остальной территории в поле повышенного давления в большинстве областей ожидается сухая погода, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, днем местами и в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, днем на западе страны местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Дожди в Украине Иллюстрация

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°, в восточных и Сумской областях 10-15°; днем 28-33°.

В Киеве 13 августа будет безоблачно. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 31-33°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале недели погода в Украине будет жаркой, однако в некоторых областях пройдут дожди.

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