''Готовится к небесному дембелю?'' Донецк засыпали странными ''сюрпризами'' Пушилина

Жителей временно оккупированного Донецка 16 января забросали странными листовками. В них якобы главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин поздравляет горожан с тем, что они прожили еще один день.

О таком "креативе" дончане сообщили в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте", пишет фонд "Повернись живим" на своей странице в Facebook.

"Утро 16 января, Донецк, Куйбышевский район, разбросано огромное количество листовок с запоздалым поздравлением от "главы республики" с тем, что прожили еще один день. Тамара Ивановна со второго парадного очень обрадовалась такому поздравлению", — цитируют слова очевидца странной акции.

Листовки от Пушилина Facebook "Повернись живим"

Листовки от Пушилина Facebook "Повернись живим"

Волонтеры подчеркнули, что все это происходит на фоне полного экономического упадка в ОРДЛО, в связи с которым их жители массово бегут из погибающего региона. Более того, Донбасс покидают даже недавние сторонники "Л/ДНР".

"Скрепы "республики". На временно оккупированной территории — очередной виток экономического кризиса: низкие зарплаты, отсутствие рабочих мест, сокращение на некогда активно работающих шахтах. Несмотря на отсутствие активных боевых действий, местные жители, которые еще вчера верили в будущее "ДНР" и "ЛНР", массово уезжают из оккупированных городов", — пишут они.

Листовки от Пушилина Facebook "Повернись живим"

Листовки от Пушилина Facebook "Повернись живим"

Пользователи сети с юмором отреагировали на нелепое поздравление Пушилина жителей Донбасса и оставили множество забавных комментариев по этому поводу. Кроме того, некоторые из них выразили предположение, что листовки — это дело рук не Пушилина, а украинских ДРГ, которые решили его потроллить.

"Как говорят в России, денег нет, но вы держитесь! Всем хорошего настроения! Это тонкий стеб укроДРГ!", "Толстопуз дни считает до своего небесного дембеля?", "Ублюдки крошат поздравления старым тупарям", "Все будет хорошо", "Поразбрасывали камни — теперь собирают их", — пишут украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2018 года по временно оккупированному Донецку расклеили листовки в память о проукраинском патриотическом митинге, который состоялся в 2014 году. На них напечатали фото той акции, где люди стоят под множеством флагов Украины и слова "10 тысяч смелых ради 45 миллионов единых".

Накануне Дня Независимости Украины в Донецке развесили листовки с поздравлениями и сине-желтыми флагами. Провисеть им однако удалось не долго: местные жители рассказали, что их сорвали уже через день.

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