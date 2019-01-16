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''Готовится к небесному дембелю?'' Донецк засыпали странными ''сюрпризами'' Пушилина

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Жителей временно оккупированного Донецка 16 января забросали странными листовками. В них якобы главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин поздравляет горожан с тем, что они прожили еще один день.

О таком "креативе" дончане сообщили в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте", пишет фонд "Повернись живим" на своей странице в Facebook.

"Утро 16 января, Донецк, Куйбышевский район, разбросано огромное количество листовок с запоздалым поздравлением от "главы республики" с тем, что прожили еще один день. Тамара Ивановна со второго парадного очень обрадовалась такому поздравлению", — цитируют слова очевидца странной акции.

Листовки от Пушилина

Листовки от Пушилина

Facebook "Повернись живим"

Листовки от Пушилина

Листовки от Пушилина

Facebook "Повернись живим"

Волонтеры подчеркнули, что все это происходит на фоне полного экономического упадка в ОРДЛО, в связи с которым их жители массово бегут из погибающего региона. Более того, Донбасс покидают даже недавние сторонники "Л/ДНР".

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"Скрепы "республики". На временно оккупированной территории — очередной виток экономического кризиса: низкие зарплаты, отсутствие рабочих мест, сокращение на некогда активно работающих шахтах. Несмотря на отсутствие активных боевых действий, местные жители, которые еще вчера верили в будущее "ДНР" и "ЛНР", массово уезжают из оккупированных городов", — пишут они.

Листовки от Пушилина

Листовки от Пушилина

Facebook "Повернись живим"

Листовки от Пушилина

Листовки от Пушилина

Facebook "Повернись живим"

Пользователи сети с юмором отреагировали на нелепое поздравление Пушилина жителей Донбасса и оставили множество забавных комментариев по этому поводу. Кроме того, некоторые из них выразили предположение, что листовки — это дело рук не Пушилина, а украинских ДРГ, которые решили его потроллить.

"Как говорят в России, денег нет, но вы держитесь! Всем хорошего настроения! Это тонкий стеб укроДРГ!", "Толстопуз дни считает до своего небесного дембеля?", "Ублюдки крошат поздравления старым тупарям", "Все будет хорошо", "Поразбрасывали камни — теперь собирают их", — пишут украинцы.

''Готовится к небесному дембелю?'' Донецк засыпали странными ''сюрпризами'' Пушилина

''Готовится к небесному дембелю?'' Донецк засыпали странными ''сюрпризами'' Пушилина

''Готовится к небесному дембелю?'' Донецк засыпали странными ''сюрпризами'' Пушилина

''Готовится к небесному дембелю?'' Донецк засыпали странными ''сюрпризами'' Пушилина

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2018 года по временно оккупированному Донецку расклеили листовки в память о проукраинском патриотическом митинге, который состоялся в 2014 году. На них напечатали фото той акции, где люди стоят под множеством флагов Украины и слова "10 тысяч смелых ради 45 миллионов единых".

Накануне Дня Независимости Украины в Донецке развесили листовки с поздравлениями и сине-желтыми флагами. Провисеть им однако удалось не долго: местные жители рассказали, что их сорвали уже через день.

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Персона
Денис Пушилин
Место
УкраинаДонецк
Теги
Новости ДНРПовернись живим
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