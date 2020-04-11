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11 апреля • обновлено в 16:10
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Мокрый снег и заморозки в мае: синоптики объяснили резкое похолодание в Украине

4.9т
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В Украину вернулись холода – ночью 12 апреля на всей территории страны обещают минусовую температуру. По данным синоптиков, прохладная погода с заморозками и даже мокрым снегом продлится как минимум до конца следующей недели.

Как пояснили OBOZREVATEL синоптики , это связано с воздушными массами, которые пришли к нам с севера. Морозная погода может продлиться в Украине вплоть до первой половины мая.

"На территории Украины будут распространяться холодные северные воздушные массы. И при антициклональном характере погоды ночью будут существенные выхолаживания. По нашим наблюдениям заморозки могут наблюдаться даже в первой половине мая", – сказал заместитель директора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко

Украину ждет похолодание

Украину ждет похолодание

Вечерний Харьков

Ведущий синоптик Укргидрометцентра Валентина Лащенко добавила, что в Украину пришел холодный воздух со Скандинавии.

"Сухой и холодный воздух, малооблачная и спокойная погода, с прояснениями ночью. Все это благоприятствует заморозкам в ночное время. Для начала и середины апреля – это нормальное явление, редко, когда апрель обходится без заморозков и даже мокрого снега", – говорит Лащенко.

Ближайшей ночью с 11 на 12 апреля на большей территории Украины ожидаются заморозки как на поверхности грунта, так и в воздухе. Ночью температура упадет до -1...-3°С. Исключением будет только юг, там ночью будет +3...+5°С.

Погода на 12 апреля

Погода на 12 апреля

Укргидрометцентр

"Погода будет неустойчивой. С воскресенья 12 апреля на понедельник 13-го начнет поступать влажный воздух с северо-запада и запада, увеличится облачность, на западе пойдут дожди. В понедельник будет потепление, а затем вновь похолодает. Во вторник на западе, в центре и севере дожди перейдут в мокрый снег", – продолжает Лащенко.

Похолодает, пойдут дожди со снегом

Похолодает, пойдут дожди со снегом

Дневная температура в понедельник, 13 апреля, сначала повысится до +15...+18°С, а во вторник, 14 апреля, на западе и в центре обещают всего до +3...+7°С.

Погода на 13 апреля

Погода на 13 апреля

Укргидрометцентр

Погода на 14 апреля

Погода на 14 апреля

Укргидрометцентр

В ночь на среду, 14 апреля, вновь ожидают ночные заморозки до -3°С, а днем на большей территории будет всего лишь +3...+5 С.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что неделя перед Пасхой, 19 апреля, будет дождливой. И только в конце месяца в Украине установится теплая погода.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина
Тег
погода
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