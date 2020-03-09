Не готовы к коронавирусу? Как Украина борется с болезнью и почему приехали эксперты ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения отправила специальную миссию в Украину. Причина – зафиксирован первый случай коронавируса в Черновцах.

Именно эта группа экспертов из ВОЗ поможет украинским властям организовать противоэпидемиологические мероприятия, проконсультировать врачей и подготовить площадку к возможному распространению недуга. При этом отечественное МОЗ оказалось во многом не готово к проблемам, а уже экс-министр ведомства Зоряна Скалецкая и вовсе 2 недели пробыла в обсервации в Санжарах.

Почему в ВОЗ решили подстраховаться, отправив к нам экспертов и как Украина готовится встретить COVID-19 – в материале OBOZREVATEL.

В Европе решили не рисковать и помочь Украине

Европейское отделение ВОЗ еще 6 марта опубликовало сообщение, что в Украину, Азербайджан и Черногорию отправляются эксперты организации. В опубликованном пресс-релизе указано, что специалисты будут помогать отечественным медикам готовиться к возможной эпидемии.

Параллельно с этим уже на следующей неделе в страну приедет миссия, которая будет заниматься лабораторными исследованиями. Такую информацию подтвердил и.о. генерального директора "Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" Игорь Кузин во время брифинга еще 4 марта.

"Ожидаем миссию по вопросам лабораторной диагностики для максимально возможного расширения диагностических методов на уровне каждого региона Украины", – подчеркнул Кузин.

В целом это позитивный сигнал и любая поддержка в борьбе с вирусом Украине в плюс. С другой стороны – европейские специалисты явно обеспокоены рисками распространения вируса в 38-миллионой стране. И тому есть весомые причины.

Карта распространения вируса по всему миру:

Что делают власти, чтобы защитить украинцев от вируса?

Это один из самых важных вопросов на сегодняшний день. Сказать, что Министерство здравоохранения или Совет нацбезопасности и обороны ничего не делают, нельзя.

Еще во второй половине февраля был назначен главный санитарный врач Украины, им стал Виктор Ляшко. По его словам, в стране есть 12 000 коек в инфекционных стационарах, около 2 тысяч врачей-инфекционистов, около 5000 человек среднего медицинского персонала, работающего в инфекционных больницах, и инфекционные боксы.

Также есть тест-системы, их порядка тысячи. Они также переданы от Всемирной организации здравоохранения.

Около 105 тестов будут использованы для проверки эвакуированных из Уханя украинцев в течении двухнедельной обсервации в санатории в Новых Санжарах. Из 882 оставшихся, часть планируют доставить в районные лаборатории, чтобы уменьшить затраты времени на доставку образцов.

Однако, пример в депутаом от ОПЗЖ Олегом Волошиным, который в конце феврала пообщался с заболевшим коронавирусом французским депутатом Жаном-Люком Рейтцером, показал, что работа с тест-системами у нас налажена достаточно плохо. Результат расширенных тестов Волошин должен был бы ждать с пятницы, 6 марта до вторника, 9 марта, пока не закончатся выходные. Только по настоянию властей в лице МОЗ и СНБО лаборатория провела анализы во время праздников. Но такой график работы во время угрозы эпидемии коронавируса не допустим.

К тому же, многие области жалуются на то, что к ним тесты на коронавирус так и не поступили, все находится в Киеве. Все это затягивает и усложняет процедуру установки окончательного диагноза.

В Минздраве также сообщают, что ведут работы по информированию украинцев – создали отдельный бот в Telegram. Там дают всю необходимую информацию о ситуации с коронавирусом в Украине.

Не все больницы готовы принять пациентов

С другой стороны – откровенные проблемы и недочеты тоже есть.

Во-первых, уже экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая две недели пробыла в обсервации в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из Уханя украинцами. Как оказалось, к такому шагу ее лично подтолкнул президент Владимир Зеленский.

Несмотря на то, что Скалецкая регулярно проводила совещания в режиме онлайн, очевидно, что полностью выполнять свои обязанности она не могла. И как бы абсурдно это не звучало, но глава МОЗ в пик распространения опасного вируса вместо регулярной работы, коммуникации с ведомствами и проверками по всей Украины – две недели сидит в одном здании.

Во-вторых, не все отечественные больницы готовы принять больных таким сложным недугом. И это проблема не только нынешней власти, но и всех предыдущих.

К примеру, в Черновицкой инфекционной больнице, куда и отправили первого официально зараженного на коронавирус, в палате стоят старые кровати. "Изолирована" она старыми, еще советскими дверьми. Стены, оборудование – вероятно, еще советских времен. И такая ситуация, очевидно, не только в этом медучреждении.

Инфекционная больница в Черновцах, где содержится больной на коронавирус

Инфекционная больница в Черновцах, где содержится больной на коронавирус

МОЗ разработал специальную инструкцию на случай появления коронавируса. Так к пациенту с подозрением на эту болезнь должна выезжать скорая со специальной бригадой, одетой в защитные костюмы.

Но даже в столице, где местные власти делают многое для подготовки к возможному приходу коронавируса, таких бригад только две. У них только 25 костюмов, 100 собираются закупить.

В столице две больницы будут принимать больных коронавирусом. Это Александровская и 4-я больница. Если в Александровской инфекционное отделение отремонтировано, то в 4-й больнице всего 6 палат, оснащенные необходимым оборудованием. А здание построено в 50-х годах прошлого столетия.

В областях для приема людей с подозрением на коронавирус выделены палаты в областных инфекционных больницах. Их оборудование и состояние оставляет желать лучшего. И, конечно же, они не рассчитаны на прием большого количества пациентов.

В Китае и некоторых других странах для лечения больных COVID-19 и содержания на карантине подозреваемых в болезни, специально построили новые корпуса больниц. Конечно, в Украине, как и в других странах такой возможности нет. В Италии, например, власти только что приняли решение отдавать под содержание больных частные гостиницы. Сможет ли Украина сделать такое же? Сомнительно, поскольку даже в санаторий в Санжарах эвакуированным из Уханя пришлось пробиваться с помощью полиции. А местные власти Тернопольской области даже умудрились не позволить самолету из Китая приземлиться на их аэродроме.

В целом украинские власти относятся к проблеме коронавируса как к акции пиара. Несмотря на серьезные заявления топ-чиновников о необходимости отменить массовые встречи или лишний раз не здороваться за руку, президент едет в Санжары и публично обнимается с теми, кто находился в обсервации.

Такая избирательность, а местами и халатность, может дорого обойтись властям. А учитывая слабую медицину и попросту неподготовленные инфекционные больницы – под удар могут попасть и простые украинцы.

Пока неизвестно, чем закончится эпидемия болезни по всему миру, когда будет найдена вакцина и как предотвратить заболевание – власти должны не пиариться на этой теме, а бить в колокола и максимально концентрировать внимание на закупке медикаментов, подготовке специальных боксов и целых отделений для потенциально зараженных.

Что известно на данный момент?

По состоянию на субботу, 7 марта, в мире зафиксировано более 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом COVID-2019. За сутки количество зараженных увеличилось на 4 807 человек.

Скончались 143 зараженных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты распространения заболевания Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса в США.

Так, коронавирус подтвердили у 102 188 человек. При этом с начала вспышки заболевания умерли 2 491 . Вылечиться от смертельного вируса удалось 57 389 людям.

В Украине официально известно про 1 случай заражения вирусом.

Больше всего зараженных на данный момент зарегистрировано в Китае – 80 651, скончались 2 959. В Южной Корее зарегистрировано 6 767 больных, скончались 44 человека, в Италии – 4 636, скончались 197, в Иране – 4 747, скончались 124, в Германии число заразившихся возросло до 684. Во Вьетнаме сообщили об уже 18 инфицированных вирусом.

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