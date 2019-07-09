"Государственная измена!" Нацсовет принял решение по NewsOne

Национальный совет по вопросам радио и телевидения на внеочередном заседании постановил начать проверку телеканала NewsOne на предмет государственной измены.

Как сообщает OBOZREVATEL, в Киеве, 9 июля у здания Нацсовета прошел протестный митинг, где активисты требовали отобрать лицензию у телеканала (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Замглавы регулятора Уляна Фещук и член Нацсовета Сергей Костинский сообщили, что Совет поддерживает призыв Службы безопасности Украина инициировать созыв внеочередного заседания Совета нацбезопасности и обороны по поводу намерения NewsOne провести телемост с каналом "Россия 1".

"Мы инициируем внеплановую выездную проверку телеканала,.. в том числе по факту заявлений, прозвучавших в анонсах запланированного телемоста с российским телеканалом, во время которых украинцев неоднократно называли фашистами. Если мы докажем факты разжигания вражды – это будет уже вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд насчет аннулирования лицензии", – заявил Костинский.

Митинг у здания Нацсовета

Митинг у здания Нацсовета

При этом он отметил, что по согласно закону очень сложно лишить телеканал лицензии, в том числе даже после неоднократного нарушения ими украинского законодательства. По словам Костинского, "пришло время жестких действий по отношению к тем, кто разжигает национальную вражду" в своих эфирах.

"Мы неоднократно оглашали предупреждения телеканалу NewsOne и видим, что нарушения продолжаются", – подчеркнул Костинский, призвав Нацсовет применить жесткие санкции к телеканалу.

Митинг у здания Нацсовета

Митинг у здания Нацсовета

Митинг у здания Нацсовета

Митинг у здания Нацсовета

Митинг у здания Нацсовета

Митинг у здания Нацсовета

Митинг у здания Нацсовета

Митинг у здания Нацсовета

Как сообщал OBOZREVATEL:

Телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

Спикер Рады Андрей Парубий обратился к СБУ с требованием отреагировать на намерения телеканала NewsOne, который входит в медиагруппу Виктора Медведчука, провести телемост с Россией.

Позже NewsOne внезапно отменил телемост с Россией, который был запланирован на 12 июля, и заявил о давлении.

При этом пропагандистский телеканал "Россия 1" не увидел оснований для отмены телемоста с ТВ-каналом NewsOne.

Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.

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