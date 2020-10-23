Гости "Свободы слова Савика Шустера" разберутся, чем обернутся для Украины местные выборы

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Общество
1,0 т.
На 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят предстоящие выборы

В пятницу, 23 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии разберутся, чем обернутся для Украины местные выборы-2020: катастрофой или расцветом.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

  • К чему приведут местные выборы: к катастрофе или расцвету Украины?

  • Кому было адресовано выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде?

  • Сколько украинцев готовы отдать свой голос за деньги?

Участие в обсуждении примут:

  • Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

  • Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

  • Кира Рудик, председатель партии "ГОЛОС";

  • Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии";

  • Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат, "Европейская солидарность";

  • Алексей Резников, вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

  • Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";

  • Борис Филатов, мэр Днепра, соучредитель партии "Пропозиція";

  • Андрей Садовый, мэр Львова;

  • Олег Синютка, народный депутат, "Европейская солидарность";

  • Александр Сенкевич, мэр Николаева;

  • Татьяна Домбровская, председатель ОО "Будущее Николаева";

  • Татьяна Котюжинская, президент Ассоциации медиа-юристов Украины;

  • Вероника Цепкало, жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало.

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