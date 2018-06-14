Гороскоп на 15 июня по картам Таро

Гороскоп на завтра, 15 июня 2018 года, по картам Таро обещает "жонглирование" задачами Козерогам, энергетическую подпитку Львам и ожидание "урожая" Овнам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на пятницу по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

Овен – Семерка Денариев

Этот день может быть связан с надеждами, которые не оправдались. Какое-то время назад вы посеяли "семена" - вложили силы и средства в какое-то дело. Но "урожая" слишком долго нет. Вы начинаете думать о том, что ваши усилия были напрасны и что следовало заняться чем-то другим. Таро рекомендуют просто запастись терпением и подождать еще немного. Ваш "урожай" никуда от вас не уйдет.

Телец – Королева Чаш

Эта карта символизирует тонкую, чувствительную натуру. Возможно, сегодня вы станете немножко экстрасенсом. Вы будете чувствовать и ощущать намного больше, чем обычно. С одной стороны, это хорошо, а с другой, это делает вас ранимым и уязвимым. Не исключена встреча с мудрой утонченной женщиной, которая даст вам очень ценный совет.

Близнецы – Императрица

Вам выпала карта плодородия и плодовитости, так что недостатка в идеях, планах и вдохновении у вас сегодня точно не будет. День обещает быть активным и в целом очень позитивным. Вы можете дать старт множеству начинаний, и все они будут иметь успех. Императрица также символизирует и сугубо физическую плодовитость – вы можете зачать ребенка.

Рак – Шестерка Денариев

Эта карта посвящена теме обмена и материальной помощи. Сегодня вы можете оказаться в роли мецената и волонтера или в роли того, кому помощь оказывают. Практичный подход будет доминировать во всем. Вы попытаетесь четко соотносить меру вашей помощи и меру необходимости в ней. Таро советуют не позволять другим паразитировать на вашей доброте.

Лев – Паж Кубков

Вам выпала очень позитивная карта. Она связана с хорошими известиями, приятными отношениями и энергетической подпиткой. Сегодня вам будет очень легко наладить отношения, которые пошатнулись, и так же легко будет строить новые связи. Могут появиться новые возможности, о которых вы даже не мечтали. Таро рекомендуют быть открытыми для них.

Дева – Туз Мечей

Это карта смелых решений. Сегодня вы можете разорвать отношения, которые не приносят вам радости, или одним махом разрубить гордиев узел какой-то проблемы. Вашим главным оружием сегодня будет блестящий ум. Вы будете уничтожать оппонентов безукоризненными аргументами. Таро рекомендуют прислушиваться к внутреннему голосу – он может дать неожиданную и очень важную подсказку.

Новости Любовный гороскоп на июнь 2018 по Таро Казановы

Весы – Сила

Сегодня вы можете осознать, что превзошли самого себя. То, что раньше превращало вас в раба, больше не имеет над вами власти. Вы стали другим человеком – более сильным и уверенным в себе. День может быть посвящен борьбе с искушениями, какому-то "экзамену" на зрелость. Но обратите внимание: женщина укрощает льва не силой, а нежностью.

Скорпион – Пятерка Кубков

Вам выпала карта разочарования и сожаления о чем-то, что не сбылось. На ней изображен человек, созерцающий пустые кубки. Он думает о потерянном, о том, чего не вернуть. Но не обращает внимания на два кубка, которые по-прежнему полны. Точно так же и от вашего внимания могут ускользать большие возможности. Таро рекомендуют переключить фокус внимания с потерянного на то, чем вы располагаете.

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Стрелец – Иерофант

Это карта высшей духовной власти. Сегодня для кого-то вы можете стать большим авторитетом. С вами будут советоваться, вам будут доверять тайны, к вашему мнению будут прислушиваться. В этот день вы действительно будете обладать особой мудростью. Не отказывайте тем, кто обращается к вам, и плюс в карму вам обеспечен.

Козерог – Двойка Денариев

Сегодня вам предстоит попробовать себя одновременно в разных амплуа, "жонглировать" задачами и обязанностями. Маленькие победы будут чередоваться с маленькими поражениями. Вам придется проявлять гибкость и быстро адаптироваться к ситуации. Карта также указывают на поездки, деловые переговоры и дополнительный источник дохода.

Водолей – Умеренность

В этот день вы можете заняться определением меры и баланса. Например, сопоставимы ли ваши усилия с вознаграждением, которое вы получаете за них, сопоставимы ли ваши чувства к человеку с тем, как он относится к вам, сопоставимо ли то, что вы думаете о себе, с тем, что о вас думают окружающие. Этот "аудит" будет очень полезен, даже если вы не будете удовлетворены его результатами. Он укажет правильное направление движения.

Рыбы – Паж Денариев

Вам выпала денежная карта! Сегодня вам могут сделать предложение сменить работу на более высокооплачиваемую, возможно поступление небольшой суммы денег. Кроме того, вас могут просто поддержать морально. Вы можете заключить выгодную сделку или завершить большой проект. Так или иначе, день сулит большие возможности. Таро рекомендуют соглашаться на все предложения.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп по картам Таро Казановы на июнь.