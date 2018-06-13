Гороскоп на 14 июня по картам Таро

Гороскоп на завтра, 14 июня 2018 года, по картам Таро обещает тотальную романтику Львам, повышение по службе Девам и избавление от лишнего хлама Рыбам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на четверг по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

Овен – Восьмерка Денариев

Сегодня ваше будущее целиком и полностью зависит от вас. Только ваши собственные усилия или их отсутствие определит его. Таро рекомендуют смело брать на себя ответственность, попробовать себя в новой сфере деятельности, обучаться. У вас всё получится. Главное – сразу не взваливать на себя большую ношу. Сначала потренируйтесь на чем-то небольшом.

Телец – Колесо Фортуны

Сегодня вы – настоящий счастливчик! Сама Фортуна будет играть на вашей стороне. Все вопросы будут решаться очень легко, практически без ваших усилий, все двери будут открыты, а если вы сыграете на деньги, выигрыш будет ваш. Воспользуйтесь случаем и помните, что колесо Фортуны не останавливается ни на минуту. Успейте сделать всё, пока вы на высоте.

Близнецы – Отшельник

В преддверии или сразу после дня рождения вам захочется отдохнуть от суеты, уединиться, поразмышлять о важном. Сегодня вы вряд ли захотите отправиться на вечеринку, пойти в кино или в бар. Вы выберете парк, берег реки или любое другое спокойное место. Эта пауза пойдет вам на пользу. Завтрашний день вы начнете свежим и обновленным.

Рак – Колесница

Этот день принесет вам почет и уважение, а также большую ответственность. Вам поручат важное дело, доверят нечто очень ценное, и вы выполните свое задание отлично. Вы будете мотивированы, целеустремленны, энергичны и умны. Таро рекомендуют только не упускать из виду мелочей – в противном случае ваши заслуги могут оказаться менее впечатляющими.

Лев – Двойка Кубков

Замечательная Карта! Она посвящена романтике и отношениям. Сегодня вы можете повстречать любовь всей жизни или наладить отношения со своей второй половинкой. В целом, это крайне благоприятный день для урегулирования любых конфликтов на любых уровнях – в семье и на работе. Смело говорите людям о том, что чувствуете. Ваша искренность будет универсальным ключом.

Дева – Паж Денариев

Вам выпала хорошая денежная карта. Сегодня вы можете получить известие, касающееся финансов или заработка. Например, вам могут предложить повышение по службе и, соответственно, повышение зарплаты. Возможны небольшие денежные поступления. Кроме того, у вас может возникнуть стремление к новым знаниям. Таро рекомендуют принимать все предложения.

Весы – Семерка Кубков

Этот день может стать днем иллюзии и самообмана. Вы будете ослеплены чем-то ярким и блестящим – чьими-то обещаниями или собственными мечтами. Вас будут переполнять желания, вы будете строить множество планов. Таро рекомендуют вовремя остановить этот поток. Получите удовольствие от своего удовольствия, но ничего не предпринимайте.

Новости Любовный гороскоп на июнь 2018 по Таро Казановы

Скорпион – Шут

Эта карта символизирует начало нового большого пути к новой большой цели. На ней изображен странник, отправляющийся в путь с чистым сердцем и радостными ожиданиями. Эти ожидания оправдаются – он достигнет вершины, к которой стремится. Но важно приготовить себя к тому, что этот путь невозможен без препятствий и трудностей, без которых настоящая победа и настоящее удовлетворение не будут иметь большой ценности.

Стрелец – Иерофант

Перед вами – духовный водитель миллионов, Папа Римский. Сегодня для кого-то вы можете стать духовным авторитетом. К вам могут приходить за советом и поддержкой. Кроме того, возможны прозрения или озарения – ваша интуиция будет работать на полную. Щедро помогайте всем, кто попросит о помощи, проявляйте благородство и великодушие. Так вы заработаете плюс в карму.

Новости Гороскоп на июнь по картам Таро

Козерог – Император

Это тоже царственная карта, но на этот раз – с акцентом на авторитет и власть. В этот день вы окажетесь на лидерской позиции и будете направлять какой-то процесс. Вы будете принимать решения, касающиеся не только лично вас или вашей семьи, а какой-то группы людей. Не бойтесь брать на себя ответственность – сегодня вы способны разрулить любую ситуацию.

Водолей – Королева Денариев

Сегодняшний день пройдет под знаком практичности. На карте изображена бизнес-леди, которая знает, как зарабатывать деньги и как подбирать команду единомышленников, которая способна добиться результата. Похоже, и вы можете столкнуться с подобной задачей: сформировать группу, четко сформулировать ее цель и начать действовать для ее достижения.

Рыбы – Смерть

Не бойтесь, эта карта не обещает смерть. Она лишь намекает на то, что вам следует "похоронить" что-то, что давно "умерло". Выбросить старые вещи, порвать отношения с друзьями, которые демотивируют вас, пересмотреть свои цели и отказаться от тех, которые не принесут вам счастья. Проведя такой "аудит", вы станете намного свободнее, а новый день принесет новые цели и новые возможности.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп по картам Таро Казановы на июнь.