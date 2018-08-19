Города уйдут под воду? В Украине забили тревогу из-за погодных аномалий

Лето 2018 запомнится украинцам небывалыми последствиями непогоды. Подтопленные Закарпатье и Киевщина, заваленные мусором и ветками деревьев после ураганов Львов и Житомирская область ― стихия, казалось, не пощадила никого.

Рухнувшие деревья, затопленные улицы, разбитые авто и испорченное имущество подземных торговых центров ― именно такие явления после летнего "дождика" наблюдались во многих городах. Местные власти открыто говорят, что не были готовы к такому стихийному бедствию и экстренно пытаются восстановить разрушенное. И пока коммунальщики трудятся над уборкой улиц, а чиновники перекладывают друг на друга ответственность за последствия ураганов, OBOZREVATEL спросил у читателей, чего ждать Украине после таких погодных аномалий?

52% участников опроса настроены оптимистично и считают, что бояться нечего. Это временные явления, и стихия вскоре успокоится.

30% убеждены, что не все так просто. Сильнейшие грозы и ливни повлекут за собой невыносимую жару.

12% опрошенных обеспокоены материальным ущербом непогоды. Они считают, что это может уничтожить урожай ― будет дефицит продуктов и придется покупать все втридорога.

И 4% реципиентов думают уж совсем пессимистично. По их мнению, сценарии голливудских фильмов-катастроф воплотятся в жизнь ― города могут уйти под воду.

И хотя в целом украинцы все еще верят в лучшее и считают, что ни ураганы, ни их последствия не принесут серьезного ущерба, такой риск все таки существует. Как написал в своем блоге глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский, столичные коммуникации строились под абсолютно другие потоки авто и людей. Именно поэтому обычный ливень буквально "смывает" все на своем пути, а улицы оказываются по пояс в воде.