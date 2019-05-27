ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Украинский город проваливается под землю: геолог раскрыл масштабы катастрофы

5.7тЧитать материал на украинском

Масштабные обвалы заброшенных соляных шахт в городе Стебник Львовской области можно предотвратить.

Об этом OBOZREVATEL рассказал заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера. "Однозначно утверждать, что все завалится, нельзя", - заверил он.

По словам ученого, "есть несколько путей" разрешения проблемы. "Во-первых, если знают, где находятся опасные места, не вести там строительство. Во-вторых, обследовать шахту и на основании результата обследования принять решение. Там есть достаточно специалистов, способных оценить, что происходит".

Озеро Кунигунда на Закарпатье. Карстовый провал на месте шахты, образованный в 1906 году

Озеро Кунигунда на Закарпатье. Карстовый провал на месте шахты, образованный в 1906 году

Фотострана

Он пояснил, что наибольшую опасность для соляных шахт представляет вода. "Если в шахту попадает вода, она может размыть соляки – огромные соляные столбы, которые подпирают крышу. В таком случае возможны аварии".

Новости
Взрыв на шахте под Луганском: журналист назвал виновника трагедии

"Когда шахта эксплуатируется, должны соблюдаться определенные правила. В Стебнике это произошло из-за того, что прекратили добывать соль, предприятие было ликвидировано, и некому было следить за состоянием соляных шахт", - пояснил Кендзера.

В этом контексте он привел пример известной соляной шахты в Величке (Польша). "За ней следят, при необходимости откачивают воду, отводят ее куда-то, и поэтому шахта сохраняется".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Город Стебник Львовской области оказался под угрозой полностью уйти под землю. Причина – заброшенные незаконсервированные соляные шахты.

  • Ранее эколог Анна Акерман заявила о том, что массовое затопление шахт на временно оккупированных территориях Донбасса грозит обернуться экологической катастрофой.

  • В селе Дедилово Киреевского района Тульской области России произошел провал грунта. Образовалась огромная яма размером почти с хоккейную площадку и глубиной с пятиэтажный дом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Александр Кендзера
Место
УкраинаЛьвов
Тег
шахты
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
10
0
Смешно
2
Интересно
15
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Петр
Иванов Петр
Доскакались?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Н Олег
Н Олег
шо делать, шо делать ... съобываца надо...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Медовар сглазил.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения