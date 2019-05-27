Украинский город проваливается под землю: геолог раскрыл масштабы катастрофы

Масштабные обвалы заброшенных соляных шахт в городе Стебник Львовской области можно предотвратить.

Об этом OBOZREVATEL рассказал заместитель директора Института геофизики НАН Украины Александр Кендзера. "Однозначно утверждать, что все завалится, нельзя", - заверил он.

По словам ученого, "есть несколько путей" разрешения проблемы. "Во-первых, если знают, где находятся опасные места, не вести там строительство. Во-вторых, обследовать шахту и на основании результата обследования принять решение. Там есть достаточно специалистов, способных оценить, что происходит".

Озеро Кунигунда на Закарпатье. Карстовый провал на месте шахты, образованный в 1906 году Фотострана

Он пояснил, что наибольшую опасность для соляных шахт представляет вода. "Если в шахту попадает вода, она может размыть соляки – огромные соляные столбы, которые подпирают крышу. В таком случае возможны аварии".

"Когда шахта эксплуатируется, должны соблюдаться определенные правила. В Стебнике это произошло из-за того, что прекратили добывать соль, предприятие было ликвидировано, и некому было следить за состоянием соляных шахт", - пояснил Кендзера.

В этом контексте он привел пример известной соляной шахты в Величке (Польша). "За ней следят, при необходимости откачивают воду, отводят ее куда-то, и поэтому шахта сохраняется".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Город Стебник Львовской области оказался под угрозой полностью уйти под землю. Причина – заброшенные незаконсервированные соляные шахты.

Ранее эколог Анна Акерман заявила о том, что массовое затопление шахт на временно оккупированных территориях Донбасса грозит обернуться экологической катастрофой.

В селе Дедилово Киреевского района Тульской области России произошел провал грунта. Образовалась огромная яма размером почти с хоккейную площадку и глубиной с пятиэтажный дом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся