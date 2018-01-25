Город превратился в свалку: в Черкассах произошел мусорный коллапс. Фотофакт

В Черкассах люди жалуются на мусорный апокалипсис – отходы не вывозят по всему городу.

Об этом сообщает vikka.ua.

Ситуацию с переполненными баками не могут решить уже неделю. Наибольший мусорный коллапс - в Юго-Западном районе, микрорайонах Лесной и Мытница.

Горожане даже угрожают принести мусор в кабинет городского головы Анатолия Бондаренко.

В КП "Черкасская служба чистоты" предупредили о возможных задержках с вывозом отходов с 20 января. Коммунальщики уверяют, что виной всему - снежные завалы, которые перекрыли доступ к мусорным контейнерам. При этом на фото видно, что дороги к контейнерам вполне подъездные и снежных сугробов, которые препятствовали доступу к бакам, не заметно.

Директор КП "МСМ" Алексанр Савенко считает, что проблема с несвоевременным вывозом мусора возникла и из-за неисправности автомобилей предприятия-подрядчика и недостатка средств их отремонтировать.

Он добавил, что о нехватке средств на предприятии еще 19 декабря прошлого года сообщал городскому голове. Однако последний на обращение так и не отреагировал, что и привело к соответствующим последствиям.

Экс-мэр Черкасс Сергей Одарич сообщил, что ситуация была и при его каденции.

Он вспомнил, как на конец 2006 года в коммунальном предприятии было всего 4-5 авто, которые "едва дышали". В отличие от сегодня, денег в бюджете не было: 8-12 млн грн в год против сегодняшних 700-800 млн. Мусорные баки были так называемые "стаканы" - ржавые, дырявые, перекошенные, без крышек. Загрузка происходило не со стороны, а через верх автомобиля. Треть мусора при этом рассыпалась по двору.

"Мой товарищ Михаил Бродский тогда подсказал хорошую идею. Мы привлекли частных подрядчиков, поделили город на четыре части и распределили между четырьмя компаниями. Обязательным условием для подрядчиков было обеспечение на деньги всех дворов своей зоны обслуживания новыми контейнерами (1,1 м3, на колесиках, с крышками). Город потратился только на один новый мусоровоз для КП и GPS-трекеры на свои авто. Все. Больше не потратили ни копейки", - рассказал он.

По его словам, буквально за 2-3 месяца все многоэтажки получили новые контейнеры. И мусор вывозился без перебоев.

"Более того, нам удавалось годами держать один из самых низких тарифов на вывоз твердых бытовых отходов в Украине, поскольку ни один из подрядчиков не мог диктовать нам условия. Однажды произошла такая же ситуация, как сегодня. ООО "Гринко" обанкротилась и ни один ее автомобиль не выехал утром на работу. Для того, чтобы не допустить коллапса, нам хватило 2 дня. Ее район был мгновенно поделен между другими перевозчиками", - рассказал экс-мэр.

Как сообщал "Обозреватель", ранее мэра Черкасс Бондаренко поймали на растрате .