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22 января • обновлено в 12:17
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Горло перерезано, лицо изуродовано: стали известны детали зверского убийства бойца "Азова"

2.4т
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Бойца полка "Азов" Максима Трикоза с позывным "Войдан", о смерти которого сообщили 17 января, убили в Виннице возле дома, где он проживал.

По словам местных жителей, его лицо было сильно изуродовано, горло перерезано, а на "теле не было живого места", сообщает 33kanal.

По их словам, Трикоз проживал в доме на четвертом этаже в собственной квартире один. Иногда к нему приходил в гости какой-то незнакомец. Тело умершего зафиксировали камеры на соседней новостройке.

"Войдана" убили возле дома в Виннице

"Войдана" убили возле дома в Виннице

"На них видно, как убитый идет сам в сторону посадки. Скорее всего, его ждали. Удары наносились именно с целью мгновенной ликвидации, а не запугивания или травмирования. Об этом свидетельствует характер повреждений горла (3 ножевых удара) и области сердца (1 удар)", – рассказали местные жители.

В пресс-службе "Азова" рассказали, что Трикоз вступил в полк в 2015 году.

"Как человек, был харизматичным, культурным и высокоинтеллектуальным, спокойным, корректно решал конфликтные ситуации. Свободное время Максим проводил за чтением или занятиями спортом, а во время отпусков предпочитал культурный отдых и путешествия по Украине", – отметили в "Азове".

Руководитель областной организации "Национального корпуса" Игорь Княжанский рассказал, что Трикоз ранее жил в Санкт-Петербурге, имел жилье и работал в "Газпроме" программистом.

Максим Трикоз (Войдан)

Максим Трикоз (Войдан)

azov.org.ua

В винницкой квартире бывал не так часто из-за занятости, подробности его личной жизни неизвестны.

"Что касается убийства, то все мы удивлены, потому что Максим врагов не имел. А присылать какую-то группу из России для его ликвидации вряд ли смогли бы, он не был столь известной и опасной фигурой. Хотя и эту версию не стоит исключать. В квартире правоохранители тоже ничего подозрительного не нашли Тело воина пока в морге, где именно его хоронить – еще не решили", – рассказал он.

Пока полицейским не удалось выйти на след преступника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали погибшего в Донбассе 29-летнего воина 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, старшего солдата Игоря Химичука.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Винница
Тег
"Азов"
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Питон Каа
Питон Каа
Вот она - "рука Кремля" - работал программистом в "Газпроме", а потом ушел воевать на Донбасс - вот и отомстили - в России положено еще 2 недели отработки, а он резко уволился...
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Хо Хол
Хо Хол
Атoшников расплодилось, как cвинeй не резанных.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Режут свиней АТОшных.
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