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''Гопкомпании не место'': Луценко рассказал, как Азарова поставили на место в Давосе

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поделился воспоминаниями о Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в 2014 году совпал с трагическими событиями на украинском Майдане.

Соответствующий пост он разместил на странице в Facebook. Луценко поделился показательной историей, которую сохранил в памяти.

"В январе 2014 в Давосе проходила сессия The Ukrainian outlook. Кроме представителей оппозиции – Яценюка и Кличко, должны были быть Азаров, Клименко, Арбузов. Но не были", – написал генпрокурор.

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Николай Азаров

Николай Азаров

news.rambler.ru

Причиной стало, по словам Луценко, то, что президент Украины Петр Порошенко, который тогда еще не имел статуса главы государства, поставил организаторам ультиматум: на форуме не место кровавой власти.

"Было жарко. Но в результате утром Азаров вставил свою карточку аккредитации и на турникете загорелся красный свет запрета. После пятой безрезультатной попытки стая поплелась в отель", – подытожил он.

Арбузов и Клименко

Арбузов и Клименко

nv.ua

Генпрокурор напомнил также о том, что в четверг, 24 января, будет оглашен приговор по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщал OBOZREVATEL, на последнем заседании, которое состоялось в декабре 2018 года, беглец Янукович не вышел на видеосвязь для выступления с последним словом.

23 января Оболонский райсуд Киева заявил о готовности вынести решение по делу экс-президента Украины .

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Темы
Расстрелы на МайданеСуд над Януковичем
Персоны
Юрий ЛуценкоНиколай АзаровСергей АрбузовАндрей КлименкоВиктор Янукович
Место
Украина
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