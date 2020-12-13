Голубовская: Украина оказалась на пике огня COVID-19, надо спасать людей, а не обвинять Минздрав

Массовое тестирование на коронавирус уже неэффективно, а официальная статистика по заболевшим давно не отображает настоящих реалий. Руководство медицинской отраслью последние 30 лет разными главами Минздрава привело к ее полной разрухе. А те, кто сейчас во всем винит министра Максима Степанова, намерено манипулируют обществом, сказала в интервью OBOZREVATEL ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская.

– Эпидемия коронавируса бушует в Украине уже 10-й месяц. Какая у нас ситуация по состоянию на декабрь?

– Ситуация напряженная не только в Украине, но и во всем мире, особенно в странах Северного полушария. У нас она приближается к пику, сейчас один из наиболее тяжелых периодов. Нагрузка на систему здравоохранения колоссальная, больных очень много. Увеличивается количество тяжелых больных, причем молодых, до 30 лет. Два месяца назад такого еще не было. Заболевание постоянно меняет клиническую картину и пока что в сторону утяжеления течения.

– Молодые до 30 лет – это те, у кого есть сопутствующие болезни?

– Бывают относительно здоровые. Например, небольшая избыточная масса тела, бывает нет никаких видимых заболеваний. Многое зависит от нашей генетики, но вообще, развитие инфекционного заболевания зависит от дозы возбудителя, его вирулентности и реакции иммунитета на него. Это очень сложное взаимодействие.

Весь мир и мы проходим адаптацию к новому возбудителю, а он адаптируется к нам. Чем это все закончится – точно неизвестно, есть разные прогнозы.

Надеемся, что где-то к 2022 году вирус немного потеряет свою агрессивность, как это было в период испанского гриппа. Я не очень люблю такое сравнение, это совершенно разные вирусы, но есть надежда, что он будет циркулировать рядом с нами пятым коронавирусом.

– В последнюю неделю статистика по новым заболевшим в Украине немного стабилизировалась. По крайней мере она не растет быстрыми темпами, как раньше. Почему?

– Не смотрю на официальные цифры по заболевшим. Они совершенно не соответствуют никакой действительности. В таком масштабной заболевании, чтобы иметь плюс-минус правильную статистику, надо тестировать огромное количество людей. Не вижу в этом большого смысла.

– Почему же?

– Тестирование нужно для постановки диагноза и выявлению контактных лиц. В первом случае тестирование важно, если человек болеет не тяжело. Например, легкий насморк, еще что-то. Да, желательно его протестировать, хотя в 30 или даже в 40% случаях результат может быть ложно-отрицательным.

Врачам, чтобы госпитализировать пациента, по большему счету, лабораторного подтверждения не нужно. При наличии типичных клинических признаков, классическая пневмония, контакт с возбудителем – все уже знают, что это. Грипп мы ведь тоже ставим по классической клинической картине, а не по ПЦР-тесту.

Массовое тестирование важно было проводить вначале заболевания, как это было в Китае. Для чего? Чтобы быстро локализовать инфекцию. Но у нас для этого ноль ресурсов, просто ноль. У нас разрушена система, она до сих пор не создана, все разбалансировано, мы потеряли огромное количество кадров, новых в последние пять лет не набираем. Мы в Украине находимся на пике огня. Сдержать эпидемию уже не можем, теперь нам надо спасать людей. Для них ведь это самое важное, чтобы им было куда лечь, чтобы их спасли и была оказана медицинская помощь.

– В какой точке этого процесса находимся?

– В одном из самых тяжелых периодов. Но это касается не только Украины, но в целом и всех стран. Посмотрите, что творится в США. Я когда читаю их сводки, мне кажется, там еще хуже, чем у нас. У них, наверное, втрое меньше больничных коек на 10 тыс. населения, чем у нас. Там больные лежат в больничных часовнях, в гаражах – где только есть какое-то помещение – все занято больными. Многие страны открыли стадионы – все так, как было 100 лет назад. Ничего не изменилось в противодействии таким болезням.

Американцы не привыкли к такому наплыву инфекционных больных, как, например, наши страны. У нас часто были войны-революции, мы очень страдали от многих эпидемий. Но побороли их, построив самые сильные системы противоинфекционной защиты в мире. Посмотрите, как в 70-е годы быстро локализовали вспышку холеры в Одесской области. Заболело меньше тысячи человек и все, дальше это заболевание не распространилось.

Точно так же, только в гораздо большем масштабе, сделала китайская сторона. Как только у них кто-то заболевает – они тут же его локализуют. Тут же.

В целом, боюсь, мы входим в новый цикл пандемий мирового масштаба.

– Но пока что весь мир занят тем, что спасает людей от нынешней?

– Да, это так. В той же Америке такое количество трупов – по 3 тыс. в сутки. В Украине плюс-минус статистика по смертям адекватная. Плюс-минус, всякое попадается, но не такое как в США, где уже ездят переездные морги, хранящие погибших. Это страшные вещи, страшные.

Нам сейчас надо концентрироваться на спасении людей. И вот для этого ресурса начинает не хватать всего и всех – медики валятся с ног, болеют, и не только потому, что заражаются… Не люблю всяких спекуляций, но когда хотят разруху 30 лет повесить на министра Степанова… А за последние 5 лет все уничтожено просто дотла! Сколько кадров уехало? Это беспрецедентная цифра. А сколько врачей выслушало всяких гадостей от предыдущих руководств Минздрава? Мол, все плохие, и медики, и студенты, а вот они придут и сделают нам все замечательно. Сделали! Если бы не эта пандемия – не было бы инфекционных стационаров и инфекционистов, как не стало эпидемиологов. И это в стране хронических эпидемий! Это диверсия против государства и преступление против народа Украины!

И самое главное, люди, которые в этом участвовали, устраивают истерики, чтобы снять министра во время "боевых действий"! На голову не налазит! Это те, которым плевать на людей и врачей, которые поддерживают министра, понимая, в каких рамках ему приходится работать.

– Руководству Минздрава все настолько тяжело дается?

– Украинцы должны быть благодарны министру за то, что он подписал протокол по лечению больных. Это первый нормативный документ за последние 5 лет! Вы только вдумайтесь, каких папуасов из нас сделали! Как это так, чтобы у врачей не было инструмента для лечения больных? Такой протокол не просто написать в данных условиях. Даже американцы признают, что благодаря тому, что они научились лечить, удалось снизить смертность с 7% до 1,9%. За счет правильного лечения, за счет протоколов. Самое страшное, что это все пришлось сделать в таком галопирующем росте больных.

Но написать протокол – это одно, а обучить врачей всех специальностей, даже акушеров-гинекологов инфекционному протоколу – это ведь не просто. А эти погибшие больные, которых мы не успели спасти – остаются у нас в памяти на всю жизнь. Мы бы их не потеряли, если бы…

Не надо тупо копировать так, как в Америке. Так как у них – у нас никогда не будет. В США 15-20% ВВП отдают на медицину и при этом коек у них в три раза меньше. Доступ к медицинской помощи, которую красиво нам показывают в телевизоре, есть только у 35% населения. Остальные тыкаются, не могут проплачивать эти страховки и т.д.

Кстати сказать, а при чем тут Степанов, что где-то в каком-то регионе в Украине нет кислорода, вот скажите? Министр Степанов в этом виноват? Но ведь у нас все децентрализовано, у нас каждый на месте маленький гетман, который думает, что руководит, а на самом деле не понимает проблем.

В прошлом году путем огромного сопротивления нам удалось предотвратить принятие законопроекта, который нам подготовили грантоеды, по децентрализированию систем противоинфекционной защиты.

– Чем бы это грозило?

– В каком-то поселке местный голова решал бы: вот эту вспышку мы будем расследовать, а эту – нет. И это на местах, где нет денег. Люди, которые хотели принять такое, должны понести полную ответственность. Сейчас они говорят, что не понимали, у них сознание перевернулось… А мы же их предупреждали. Но единственное, что они качественно делали – воевали и боролись с профессионалами.

Во второй части интервью с Ольгой Голубовской, которая выйдет в ближайшее время, читайте, какой сценарий развития эпидемии коронавируса реализуется в Украине в ближайшее время и что будет, если начнется массовая передача COVID от людей к животным и наоборот.