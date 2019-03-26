"Голосовали по приколу": Забужко предостерегла Украину от превращения в "Л/ДНР"

Украинская писательница Оксана Забужко поделилась жуткими видео с людьми, которые берут штурмом КПП "Станица Луганская" в "ЛНР". Она предупредила, что та же участь может ждать всех остальных украинцев, если они безответственно отнесутся к выборам президента.

Свой проникновенный призыв писательница изложила на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По-моему, это очень страшно. И смеяться над этими людьми — нет, не хочется. Вполне возможно, что в 2014 году они просто ворчали, как все вокруг х*рово, и выбрали, по приколу, "пусть хоть хуже, лишь бы другое". Или вообще ничего не выбирали, на все забили — и пришли в себя уже под российскими автоматами", — пишет Забужко.

Она подчеркнула, что зловещий парадокс заключается в том, что на подконтрольной Украине территории сотни и сотни тысяч граждан сейчас готовы повторить такой же шаг в пропасть.

Люди берут штурмом КПП в "ЛНР" Скриншот видео

"Как говорил мне один киевский "избиратель": "Не знаю, кто там виноват в войне, знаю только, что жить я стал хуже!" А на мое "Вы хоть понимаете, что могли до сих пор вообще не жить?!" отмахнулся: "Ой, да кому мы нужны!". Тут уже я застыла, потому что поняла, что говорить что-либо не имеет смысла, поздно — начинать надо было со школы", — возмутилась писательница.

Возвращаясь к видео с попыткой жителей террористической "ЛНР" попасть на свободную территорию, она напомнила украинцам, что они вплотную приблизили себя к такой же перспективе. Все будет зависеть лишь от того, кто пройдет во второй тур выборов президента.

"Не стоит смеяться над этими людьми (именно об этом евангельская заповедь — "Не суди"): у нас еще есть вполне реальная перспектива уже до конца года оказаться на их месте: с КПП, передвинутым на запад, вплоть до Чопа. Господи, спаси, помилуй — и вразуми", — подытожила Забужко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Забужко заявила, что Революция Достоинства разрушила все планы и надежды России на победу над Украиной. Ведь люди, которые вышли против системы, полностью сломали пропагандистскую машину Кремля.

Также писательница выразила мнение, что война, которую развязала Россия, разделила географическую Европу на два фронта, начиная с Украины.

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