"Голосовали не за это!" В Николаеве обратились к Зеленскому из-за ареста завода "Океан"

Работники Николаевского судостроительного завода "Океан" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием остановить уничтожение предприятия.

Как передает издание НикВести, в Николаеве состоялся митинг против ареста имущественного комплекса завода.

Сотрудники завода вышли на митинг с плакатами: "Зеленский, Николаев голосовал не за это", "Отдельно каждый из нас капля, вместе мы – "Океан", "Руки прочь от "Океана", "Власть, не мешай корабелам работать".

"Стратегический завод "Океан" был нагло атакован рейдерами, поставлено под угрозу срыв контрактов. Впервые "Океан" имеет пакет заказов по судостроению, судоремонту, обработке металла, мостостроения, рабочие получают стабильную заработную плату. Я обращаюсь к президенту Владимиру Александровичу. Не дайте рейдерам уничтожить единственный в Украине судостроительный завод", – огласил требования представитель трудового коллектива завода с многолетним опытом работы на предприятии Виктор Вольский.

На митинге о своей позиции в данном конфликте заявили мэр города Александр Сенкевич и депутаты Николаевского городского совета. Глава Николаева заявил, что считает, что президент Украины должен взять под личный контроль вопрос с арестом "Океана".

"Сегодня мы часто говорим об инвестициях: "Приходите к нам, дорогие инвесторы". И вот, это люди, которые говорят приходите к нам и с вами поступят вот так. Я думаю, что президенту нужно лично взять на контроль данный вопрос, вопрос защиты николаевцев от рейдерства. Сегодня рейдерство переросло на новый уровень. Президента выбрали для того, чтобы сказать: "Мы против того, что было раньше". Президент сегодня не видит, что за его спиной происходят такие события", – сказал он.

По информации инвестора завода, николаевского бизнесмена Василия Капацины ситуация с арестом угрожает экономическим перспективам предприятия.

"Никто не будет работать с заводом, который имеет криминальную историю. Сегодня мой генеральный директор, менеджмент, я – мы уговариваем всех наших заказчиков, чуть ли на колени не становимся. Честно скажу, иногда врем, чтоб хоть как-то удержаться на плаву, ведь без заказов ничего не получится… Судостроительный завод – это заказы, но, к сожалению, меня никто не слышит…

Я пытаюсь пробиться к Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке. Если бы он меня принял, то мы бы, наверное, не стояли здесь… Сегодня только одна надежда – гарант конституции должен защитить людей, завод, Николаев от этого прокурорского беспредела. Я рассказываю о простых вещах, но вы должны понимать, что за этим стоит попытка людей, связанных с Игорем Юсуфовым (российский олигарх, экс-член совета директоров "Газпрома" – Ред.), через алчных прокуроров уничтожить наш завод", – сказал Капацына.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшие российские акционеры Николаевского судостроительного завода "Океан", которые довели стратегическое для Украины предприятие до банкротства, снова пытаются вернуть контроль над заводом. Для этого они оказывают давление на Генеральную прокуратуру Украины через депутатов партии власти.

В октябре 2019 народный депутат-мажоритарщик от президентской партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник прямо в сессионном зале Верховной Рады обсуждал, как "решить" вопрос с прокуратурой.

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