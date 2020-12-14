Гололед и гололедица: в чем разница между ними

В понедельник, 14 декабря, синоптики предупредили украинцев о гололедице на дорогах. А украинский чемпион в профессиональном боксе Андрей Синепупов и другие эксперты дали советы, как правильно падать во время гололеда.

Что такое гололед и гололедица и в чем разница между двумя этими видами льда, рассказывает OBOZREVATEL.

Словари толкуют значение слова гололед как слой льда на земле и других поверхностях, который образовывается после замерзания выпавшего дождя, а также как погоду, при которой образовывается гололед.

У слова гололедица, согласно толковым словарям, – похожее значение: это слой льда на земле, который может образовываться как после дождя, так и после оттепели, а также соответствующая погода.

Гололед и гололедица имеют четкое различие в профессиональной речи синоптиков. Так, гололед – более общий термин, который обозначает лед на любых поверхностях, а гололедица – лед только на дорогах, образовавшийся после дождя либо оттепели из-за резкого снижения температуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, школьница из Киева по имени Мария, которая 40 раз упала на Андреевском спуске в гололед, стала звездой интернета. Ролик падений опубликовали многие зарубежные СМИ, в том числе американская CBS и немецкая газета Bild.