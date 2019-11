Мир скорбит о жертвах Голодомора в Украине: сильные речи

Высокопоставленные иностранные чиновники высказали свою поддержку и соболезнование Украине в связи с Днем памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвав всех канадцев почтить погибших. Об этом говорится в заявлении премьера, обнародованном 23 ноября, передает "Европейская правда".

"Сегодня мы вспоминаем миллионы невинных людей в Украине, которые пострадали и погибли во время Голодомора", – заявил канадский премьер-министр.

"С 1932 по 1933-го тоталитарный советский режим начал кампанию мора голодом по всей Украине. Миллионы людей погибли, многие другие были арестованы, депортированы или казнены в результате геноцида, призванного сломать их волю", – добавил Трюдо.

Он подчеркнул, что несмотря на эти ужасы народ Украины выжил, защищая свой язык, культуру и самобытность, а в 1991 году, после десятилетия советского правления и угнетения, получил независимость.

"В течение очень многих лет виновники Голодомора отрицали его существование и скрывали эти невероятные страдания от международного сообщества. Каждый из нас должен гарантировать, что их истории никогда не будут стерты. Только помня о потерянных женщинах, мужчинах и детях мы можем предотвратить будущие злодеяния и защищать права человека, где бы они не находились под угрозой", – сказал Трюдо.

Он призвал всех канадцев подумать над тем, как украинско-канадская община может способствовать формированию страны к лучшему.

"По всей Канаде люди украинского происхождения делают наши общины богаче и сильнее", – отметил Трюдо.

В завершение он заявил, что "сегодня и ежедневно" Канада твердо поддерживает украинский народ и правительство страны.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор выразил солидарность с украинцами в День памяти жертв Голодомора.

"Сегодня мы вспоминаем жертв Голодомора. В 1932-33 годах Сталин и советский режим сознательно уморили голодом миллионы украинцев...

Это был искусственно созданный голод. Это была трагедия, это было преступление. Принимались законы, чтобы усилить этот голод. Среди них – "закон о пяти колосках". Эти колоски напоминают нам о погибших. Мы никогда не забудем Голодомор, его жертв и это преступление против человечества. Мы с Украиной", – подчеркнул Тейлор.

В Государственном департаменте США заявили, что Америка вместе со всем миром вспоминает жертв Голодомора, передает "Голос Америки".

Пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагюс заявила: "Мы объединяемся по всему миру, чтобы вспомнить невинных жертв Голодомора и подтвердить нашу приверженность демократии, процветанию и суверенитету Украины".

В Госдепе заявили, что Голодомор – одна из самых жестоких трагедий 20 столетия: "Путем умышленного захвата украинской земли, урожая и принудительной коллективизации, Советский союз привел к масштабному голоду, смертям и принес чрезвычайные человеческие страдания… Хотя эта ужасная трагедия была одной из самых жестоких в 20 веке, Советскому союзу не удалось сломить дух украинского народа".

Во Франции заявили, что Голодомор глубоко травмировал Украину и всю Европу. Об этом говорится в сообщении посольства страны.

"Франция вместе с украинским народом чтит память жертв Голодомора. Никогда не забудем эту огромную трагедию", – говорится в сообщении.

Отметим, 23 ноября десятки активистов во Львове, Киеве, Одессе и Харькове вышли к консульствам России, передает "Громадське".

У генерального консульства РФ в Харькове, к примеру, собрались представители Объединения добровольцев, активисты Всемирного Движения Патриотов Украины, члены Фрайкора и ветераны боевых действий на Донбассе.

"Это прямая связь между прошлым и настоящим. От России всегда исходили военные действия – это исторический факт: Финляндия, Чехословакия, Сирия. Если будем помнить, не будет повторяться то же самое", – рассказал ветеран войны на Донбассе Александр Онищук.

Активисты расклеили листовки возле консульства с надписью: "Тогда их мог спасти хлеб, теперь нас спасет память".

Протестующие во Львове также расклеили листовки на заборе консульства с надписью: "Голодомор. Помним. Отомстим".

