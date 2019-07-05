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Годовщина вызволения Славянска: Геращенко призвала освободить украинских моряков и Донбасс

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В четверг, 5 июля, в 5 годовщину освобождения Славянска, Дружковки и Краматорска вице-спикер украинского парламента, кандидат в народные депутаты от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко призвала Россию освободить Донбасс и украинских моряков.

Как сообщается на официальном сайте политсилы, вместе с сотнями украинцев она прошлась по улицам Краматорска.

В видеообращении, которое опубликовала Геращенко, она отмечает, что "сегодня Славянск, Дружковка, Краматорск празднуют 5 лет со дня освобождения. Но все украинцы мечтают об освобождении Донбасса – Донецка, Луганска".

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Ирина Геращенко

Ирина Геращенко

"ЕС"

По словам Ирины Геращенко, украинцы также мечтают об освобождении украинских моряков.

"Сегодня наша партия "ЕС" подготовила петицию в Парламентской ассамблее СЕ с требованием давить на РФ немедленно освободить украинских моряков". Ирина Геращенко призвала подписаться под этой петицией.

"Друзья, мы требуем освобождения украинских моряков! Мы обращаемся ко всей ПАСЕ с требованием пересмотреть решение о возвращении российской делегации, мы требуем от РФ немедленного освобождения всех украинских политзаключенных", – отмечает Геращенко. Подписаться под петицией можно по ссылке.

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5 июля 2014 украинские военные освободили от пророссийских боевиков украинских города –Славянск и Краматорск. Они были стратегически важными для Украины, ведь расположение городов позволяет контролировать все дороги в радиусе нескольких километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, также партия "ЕС" призвала украинцев подписать петицию к Парламентской ассамблее СЕ с призывом к европейской институции отменить решение о возвращении делегации России в ПАСЕ.

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Персоны
Ирина ГеращенкоПетр Порошенко
Место
УкраинаКраматорск
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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