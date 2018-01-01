Год Желтой Собаки: что он принесет Украине и миру

Несмотря на то, что символика года Собаки присутствует во время встречи Нового года 1 января, он наступит намного позже – в ночь на 16 февраля. Астрологические качества традиционной новогодней ночи и ночи, когда начнется китайский Новый год – диаметрально противоположны. Если 1 января начался с "Луны без курса" со всеми вытекающими последствиями, то ночь на 16 февраля – истинное благословение, которым грех не воспользоваться.

О том, каким будет год Собаки, что принесет миру, Украине и каждому человеку, рассказал астролог Влад Росс.

В ночь на 16 февраля мы встречаем Новый год Собаки. Удивительно гармонично будут располагаться на небе звезды в год встречи китайского годового гороскопа.

Мы помним, что календарный год начался 1 января не очень красиво с точки зрения расположения звезд, но 16 февраля просто благословенен – очень мирный, спокойный, позитивный день, идеальный для того, чтобы задумывать новые возможности, открывать для себя новый мир.

В целом год Собаки должен быть таким же позитивным, как и его первый день. Не помню, чтобы в такие годы происходили какие-то негативные события или катаклизмы, какие-то катастрофы и прочее. Никаких финансовых кризисов в год Собаки также не бывает.

Наоборот – в годы Собаки исправляются все негативные факторы и тенденции, а люди обретают способность договариваться и находить точки соприкосновения.

В год Петуха мы оказались на грани ядерной войны – США и КНДР – но в феврале-марте уже могут находиться точки соприкосновения в решении этих вопросов, конфликт имеет шанс перейти в более мирную фазу.

Для Украины в целом год обещает быть стабильным и позитивным, ожидается выравнивание ситуации, сглаживание всех острых углов и противоречий. Если Петух нагнетал ситуацию, то год Собаки – это время для объединения усилий.

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Не исключено, что в этом году будет создана новая международная организация – не менее влиятельная, чем ООН. Она будет ставить перед собой целью решение проблем мирового масштаба. Это вполне возможно еще и в силу сугубо земных причин: мы все были свидетелями того, что сегодня в ООН практически невозможно договориться, организация оказалась если не на грани прекращения существования, то, по крайней мере, на грани серьезного переформатирования.

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В годы Собаки выигрывают коллективы, а не лидеры-одиночки. Коллективное бессознательное берет верх над индивидуальным. Удачи не видать выскочкам, индивидуалистам, эгоистам. Побеждать будут те, кто привыкли к командной работе.

По этой же причине 2018 год может стать годом краха тоталитарных систем. Диктаторы в следующем году ничего решать не смогут - ни Путин, ни Ким Чен Ын. Напомню, именно в год Собаки умер Брежнев – после 18-летнего правления. Посмотрим, что этот год принесет Путину, который тоже находится во власти уже 18 лет.

Этот год станет лучшим временем для объединения творческих людей. Не исключаю, что мы увидим, как новые музыкальные "банды" будут штурмовать пространство шоу-бизнеса. И они могут иметь успех.

Кроме того, годы Собаки – лучшие для проведения выборов, а также для создания новых политических партий.

Хочу сказать, что, похоже, намечается очень хорошая тенденция – совершенно новые люди, в возрасте до 40 лет, будут приходить в политику. Именно они будут определять будущее нашей страны и мира в целом.

В большой степени это касается Украины, поскольку у нас земная страна, находящаяся под знаком Тельца. Желтый цвет на флаге также указывает на ее "земное" начало. Фактически Желтая Земляная Собака – это полное олицетворение Украины. Так что нам можно с полной уверенностью ожидать, что этот год подарит нам стабилизацию.

Кроме того, этот год будет особенно благоприятным для тех, кто рожден вблизи 16 февраля – Водолеям.

Встречать год Желтой Собаки следует в желтых, песочных, золотистых цветах, особенно это касается ночи на 16 февраля.