"Гнать оккупантов!" Украинский военный поставил на место пропагандиста "ЛНР". Видео

На мосту около Станицы Луганской, где в понедельник, 3 сентября, было завершено разминирование, украинский военный поставил на место пропагандиста одного из "республиканских" каналов.

Соответствующее видео распространила в сети так называемая "народная милиция ЛНР", которая снимала фейковый ролик о саботаже украинской стороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что пропагандист подошел к сотруднику украинского представительства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. На провокационные вопросы тот отреагировал, закрыв и опустив камеру рукой.

Военный поставил на место пропагандиста "ЛНР" Скриншот из видео

Видео вызвало бурную реакцию в сети. В частности, блогер Necro Mancer возмутился утверждением террористов, что их укрепление на мосту, сооруженное вопреки Минским договоренностям, – это просто будка наблюдателей.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) посчитал такие действия украинского военного недостаточно жесткими. "Надо было сс*кнуть оркам под ноги", – отреагировал он.

Споры разгорелись и на странице одиозного террориста, "официального представителя народной милиции "ЛНР" Андрея Марочко в Twitter, который пожаловался на "беспредел". "Гнать оккупанта надо с Луганска", "Руссню вмакнули в г*вно", "Радуйся, что не пуля в лоб прилетела", – ответили ему в комментариях.

Внимание! Видео содержит пропаганду.

Мы обложили будку шинами и мешками с песком, но это не укрепление, потому что оно покрашено в синий цвет и мы написали на нём матерное слово. Л - логика https://t.co/BUmMjCGA4E #роспроп #СтаницаЛуганская #блокпост pic.twitter.com/2jzvVI44H1 — Necro Mancer (@666_mancer) September 3, 2019

Там орки дуже переймаються від дій нашого представника який їм трохи по камері надавав. Я їм свою точку зору написав всюди...

🔥 телеграм-канал ⬇️https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/DEI8zvpUje — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) September 3, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на том же мосту представители "ЛНР" устроили перепалку с украинской стороной, заявляя претензии на населенные пункты Счастье и Станица Луганская.

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