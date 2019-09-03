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4 сентября • обновлено в 00:20
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"Гнать оккупантов!" Украинский военный поставил на место пропагандиста "ЛНР". Видео

1.2т Читать материал на украинском

На мосту около Станицы Луганской, где в понедельник, 3 сентября, было завершено разминирование, украинский военный поставил на место пропагандиста одного из "республиканских" каналов.

Соответствующее видео распространила в сети так называемая "народная милиция ЛНР", которая снимала фейковый ролик о саботаже украинской стороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что пропагандист подошел к сотруднику украинского представительства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. На провокационные вопросы тот отреагировал, закрыв и опустив камеру рукой.

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Военный поставил на место пропагандиста "ЛНР"

Военный поставил на место пропагандиста "ЛНР"

Скриншот из видео

Видео вызвало бурную реакцию в сети. В частности, блогер Necro Mancer возмутился утверждением террористов, что их укрепление на мосту, сооруженное вопреки Минским договоренностям, – это просто будка наблюдателей.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) посчитал такие действия украинского военного недостаточно жесткими. "Надо было сс*кнуть оркам под ноги", – отреагировал он.

Споры разгорелись и на странице одиозного террориста, "официального представителя народной милиции "ЛНР" Андрея Марочко в Twitter, который пожаловался на "беспредел". "Гнать оккупанта надо с Луганска", "Руссню вмакнули в г*вно", "Радуйся, что не пуля в лоб прилетела", – ответили ему в комментариях.

"Гнать оккупантов!" Украинский военный поставил на место пропагандиста "ЛНР". Видео
"Гнать оккупантов!" Украинский военный поставил на место пропагандиста "ЛНР". Видео
"Гнать оккупантов!" Украинский военный поставил на место пропагандиста "ЛНР". Видео
"Гнать оккупантов!" Украинский военный поставил на место пропагандиста "ЛНР". Видео

Внимание! Видео содержит пропаганду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на том же мосту представители "ЛНР" устроили перепалку с украинской стороной, заявляя претензии на населенные пункты Счастье и Станица Луганская.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР пропаганда Донбасс
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