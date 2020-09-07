Главный раввин Украины призвал паломников в Умани сдать тесты на COVID-19

Главный раввин Украины обратился к паломникам в Умани. Фото radiosvoboda.org.

Главный раввин Украины и Киева призвал паломников, которые прибыли в Умань на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана, пройти тестирование на коронавирус.

Моше Реувен Асман обнародовал свое обращение в Facebook, в котором говорится, что Тора обязывает внимательно относиться к сохранению жизни и здоровья человека.

"Я призываю всех вас не пренебрегать Святым Писанием и требованием Минздрава и немедленно пройти ПЦР-тест ради безопасности вашего здоровья и здоровья окружающих", – сказано в нем.

Главный раввин Украины подчеркнул, что, пройдя тестирование, у паломников появится возможность "не подвергать опасности себя и окружающих", а также "с радостью в сердце отпраздновать приход Нового года".

Главный раввин Украины обратился к паломникам в Умани. Facebook Моше Реувена Асмана

Facebook Моше Реувена Асмана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Умани Черкасской области у шести хасидов, которые прибыли праздновать Рош ха-Шана, обнаружили коронавирус.

Напомним, что Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского Нового года.

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