Главный раввин Украины призвал паломников в Умани сдать тесты на COVID-19

Главный раввин Украины обратился к паломникам в Умани. Фото radiosvoboda.org.
Главный раввин Украины и Киева призвал паломников, которые прибыли в Умань на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана, пройти тестирование на коронавирус.
Моше Реувен Асман обнародовал свое обращение в Facebook, в котором говорится, что Тора обязывает внимательно относиться к сохранению жизни и здоровья человека.
"Я призываю всех вас не пренебрегать Святым Писанием и требованием Минздрава и немедленно пройти ПЦР-тест ради безопасности вашего здоровья и здоровья окружающих", – сказано в нем.
Главный раввин Украины подчеркнул, что, пройдя тестирование, у паломников появится возможность "не подвергать опасности себя и окружающих", а также "с радостью в сердце отпраздновать приход Нового года".
Главный раввин Украины обратился к паломникам в Умани. Facebook Моше Реувена Асмана
Facebook Моше Реувена Асмана.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Умани Черкасской области у шести хасидов, которые прибыли праздновать Рош ха-Шана, обнаружили коронавирус.
Напомним, что Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского Нового года.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram