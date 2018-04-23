Главарь Плотницкого и пленник "ЛНР": журналист рассказал о судьбах "местной элиты" Донбасса

Украинский журналист Андрей Дихтяренко рассказал, как сложились судьбы сторонников "русского мира" в так называемой Луганской народной республике.

"Одна из моих любимых историй про судьбы так называемых "местных элит ЛНР". На скрине - участники пробега в честь дня Металлурга в г. Лутугино в 2015 году", - подписал он фото в Facebook.

Так, "молодой и перспективный мэр города" Егор Русский (Козин) из Ухты, по словам Дихтяренко,

сделал стремительную карьеру в "ЛНР".

"Сначала в составе разведгруппы батальона "Заря" взял в плен Надежду Савченко, а потом Плотницкий за сей ратный подвиг пожаловал ему удельный город Лутугино. Но русский Егор вдруг в 2016 году убегает с Лутугино в родную Ухту, где баллотируется на пост мэра. Там он, правда, в итоге занял почему-то не такой громкий пост директора спортивной школы, а в апреле 2018-го так и вообще - загремел в СИЗО за взятку", - написал он.

Второй персонаж - "крепкий хозяйственник, руководитель градообразующего предприятия", директор "ГП ЛНР "Лутугинский завод прокатных валов" Виталий Швайко.

"В том же 2016-м, когда господина Русского резко потянуло на родину, господина Швайко арестовывает и сажает на подвал "прокуратура ЛНР". За то, что Швайко (не без поддержки Русского) на заводе организовал переплавку подбитой военной техники и торговлю этим металлоломом налево. Но у этой печальной истории есть хэппи-энд. В декабре 2017-го этот лутугинский элитарий освобождается украинской стороной в рамках обмена пленными - вместе с профессором Козловским, фанатами "Зари" и защитниками Дебальцево. После чего дальнейшие следы крепкого хозяйственника теряются на бескрайних украинских просторах", - рассказал журналист.

Как сообщал "Обозреватель", возвращенный из плена "Л/ДНР" Виталий Швайко оказался поклонником "русского мира".