Главарь "ДНР" заявил о наступлении украинской армии

Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко заявил, что власти Киева готовятся к очередным наступательным действиям на Донбассе.

По его словам, признаком этого является якобы уничтожение силами ВСУ инфраструктуры водоснабжения, передает сайт самопровозглашенной "ДНР".

Таким образом главарь боевиков отреагировал на вчерашний обстрел сотрудников Донецкой фильтровальной станции, которые ехали в автобусе на работу.

"ДФС — станция, которая обеспечивает водой сотни тысяч людей, а украинские военные обстреливают ее. Закон о деоккупации, который приняла Верховная Рада и план деоккупации наших территорий — говорят о том, что украинская власть готовится к войне. Уничтожение инфраструктуры, водоснабжения — это еще один из признаков того, что Украина готовится к очередным наступательным действиям", - заявил Захарченко.

По словам террориста, власти Киева "хотят выжать максимум из проекта Украина", и в ближайшее время уедут за границу.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер осудил обстрел оккупантами автобуса с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции.