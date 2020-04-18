Глава УПЦ МП Онуфрий здоров! В церкви поставили точку в вопросе

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий и управляющий делами церкви митрополит Антоний не больны коронавирусом и проведут пасхальные богослужения в храмах Киева. Сейчас оба священнослужителя готовятся к праздничной литургии. Об этом сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель УПЦ МП Онуфрий и митрополит Антоний (Паканич)

Согласно сообщению, предстоятель УПЦ МП Онуфрий абсолютно здоров и не имеет никаких симптомов вирусных заболеваний.

"Архипастырь совершит Пасхальную литургию в ночь на 19 апреля в своей резиденции в Свято-Пантелеимоновском монастыре Феофании, где он проводит богослужения в течение всего Великого Поста. Такие меры предосторожности связаны с карантинными ограничениями и направлены на избежание скопления большого количества прихожан, желающих присутствовать на Пасхальной Литургии во главе с Предстоятелем УПЦ", - отмечено в сообщении.

В информационном отделе УПЦ МП также напомнили, что Онуфрий призвал всех верующих тщательно соблюдать условия карантина.

Не соответствуют действительности и слухи о болезни управляющего делами УПЦ МП Антония.

"Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) в Пасхальную ночь возглавит богослужение в одном из храмов Киево-Печерской Лавры. В своем субботнем праздничном видеообращении к верующим митрополит Антоний подтвердил, что здоров, чувствует себя хорошо и пребывает в своей келии в Киево-Печерской Лавре", – сообщили в информотделе УПЦ МП.

Пресс-служба церкви также процитировала слова самого Антония.

"Все мы сегодня готовимся к Пасхе Христовой и духовно, и телесно, и я тоже готовлюсь: нахожусь в своей келии в Киево-Печерской Лавре и надеюсь сегодня служить ночную литургию в одном из храмов нашей Лавры. А сейчас готовлюсь к освящению пасхальной корзинки. Желаю и всем вам, дорогие браться и сестры, не унывать, потому что Христос воскрес ради спасения каждого человека. Пасхальная радость пусть будет той сердцевиной, которая даст нам силы бороться за свою жизнь и побеждать болезни и вирусы. С наступающей Пасхой Христовой!", - цитирует Антония информационный отдел УПЦ МП.

В сообщении также отметили, что во время Пасхальной литургии оба митрополита будут молиться о прекращении коронавирусной эпидемии в Украине. И сообщили, что Благодатный Огонь из Иерусалима в Украину прибудет вечером 18 апреля: за ним традиционно полетел чартерный авиарейс нардепа Вадима Новинского.

"После 20:00 представители епархий и верующие УПЦ смогут зажечь свечи от лампады с Благодатным Огнем в Свято-Воскресенском (Афганском) храме Киева, в котором уже приняты необходимые меры для того, чтобы раздача Огня происходила с соблюдением безопасной дистанции меду верующими и надлежащих мер безопасности", - подчеркнули в УПЦ МП.

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