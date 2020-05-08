14-летняя Алина Недова, тело которой было найдено на берегу Днестровского лимана в Одесской области, покончила жизнь самоубийством.

Об этом сообщил на брифинге начальник областного управления Национальной полиции Олег Бех. По его словам, девушка разделась и бросилась с высокого обрыва.

Место, где нашли тело Алины Недовой

В распоряжении одесского издания "Альтернатива" появилась копия переписки погибшей с ее подругой, позволяющая утверждать, что это не просто самоубийство, а доведение до самоубийства.

В сообщениях от 7 апреля Алина пишет, что родители ее часто ругают, унижают и бьют.

“Они всю жизнь постоянно орут на меня и говорят, что я ужасная дочь, дура, идиотка… Они, когда я что-то не сделаю, что они просят, начинают орать и иногда бить… Папа уже не бьет, а мама бьет и орет. Папа очень сильно орет. Они постоянно говорят, что я во всем виновата… хоть я ничего не делала", – отмечала она.

По словам девочки, родители всегда пьют, когда остаются дома.

"Однажды, прошлым летом 2019 года, они по пьяни начали орать на меня, что я неблагодарная дочь… Потом мама взяла ножницы и отрезала мне волосы… Потом папа отрезал мне волосы, и теперь я хожу с такой прической", – подчеркнула Алина.

Также она описала один случай тем летом, когда пьяный отец лег возле нее и начал приставать.

"Я проснулась и начала говорить папе, чтобы он отстал. Но он не слушал и потом начал снимать с меня трусы… Потом он встал и навис надо мной, я всячески пыталась что-то кричать, но у меня в горле что-то мешало, какой-то комок… А потом я почувствовала что-то мокрое… (я была на краю кровати, поэтому специально упала). И потом пошла к маме на кухню в слезах, потому что мне было страшно… Я пришла и рассказала маме, что случилось, а она сказала: “НУ И ЧТО?” – писала девочка.

По ее словам, после этого случая родители говорили, что она обо всем врет.

"А сказать другим я не могу! Я пыталась, но мои родители, как только кто-то рядом, начинают делать вид, что любят меня и что я их любимица. И поэтому мне никто не верит", – добавила Алина.

Она призналась, что просто хочет умереть.

"Никому не мешать! Всем будет лучше! Ну кому я нужна? Тебе? Родителям, которые меня не любят? Одноклассникам, для которых я обуза? Кому?! НИКОМУ!” – жаловалась девочка.

Как писал OBOZREVATEL, 7 мая 14-летнюю жительницу села Роксоланы Овидиопольского района Одесской области Алину Недову, которая пропала днем ранее, обнаружили мертвой на берегу Днестровского лимана.

Открыто уголовное производство по ст.115 (Умышленное убивство) УК Украины.

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