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9 февраля • обновлено в 03:03
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"Разве Будду назначали пророком?" Новый глава Института нацпамяти высказался о Героях Украины

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Героев Украины нельзя "назначать сверху". Власти должны только реагировать на инициативу общества, которое признало реальные заслуги и подвиги конкретных людей.

Такое мнение высказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в эфире ObozTV. По его словам, референдумы в данном случае тоже лишние – процесс героизации в народе складывается естественно и органично.

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"Чтобы признавать или не признавать героев – не нужно референдумов. По Степану Бандере на Галичине никто не проводил референдумов. По генералу (Петру) Григоренко (советский генерал-майор, украинский правозащитник и диссидент. – Ред.) никто не проводил референдумов. Просто миллионы людей знают, что это порядочный человек, боевой генерал", – привел он пример.

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Дробович признался, что лично он не считает нужным как-то "оформлять" героев, давая им официальные звания.

"Возьмем Ганди или Будду. Разве были какие-то специальные органы, которые назначали их пророками или предводителями? Не было. Нация, страна или общество сами готовы признавать. Как правило, такие люди и не нуждаются в каких-то висюльках или бумажках", – подчеркнул он.

"Если нужно дать какой-то орден, моральное или материальное поощрение – конечно, для этого существует государственный орган. Но он должен реагировать на общественный запрос. А не заниматься символическим маркированием. Потому что если мы посмотрим список "Героев Украины", то я думаю, у многих возникнет масса вопросов", – уточнил директор Института нацпамяти.

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Кроме того, отметил Дробович, важно не спешить "вешать ярлычки" в угоду политической конъюнктуре, а позволить процессу героизации идти естественным образом, с дискуссиями и диалогом в обществе.

"Со временем мы увидим – долгосрочный ли это герой или какая-то хайповая персона, которая через год сдувается сама", – объяснил он.

По мнению Дробовича, необязательно официально присуждать звание "Героя" – народ сам решит, кого чтить за подвиг

По мнению Дробовича, необязательно официально присуждать звание "Героя" – народ сам решит, кого чтить за подвиг

president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский с момента своей инаугурации в мае 2019 года присвоил звание "Героя Украины" десяти украинцам. В их числе – трем ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, нескольким офицерам, погибшим в зоне ООС на Донбассе, а также двум погибшим во время пожара в колледже Одессы.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Антон Дробович
Место
Украина
Теги
История Украины Институт национальной памяти
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Комментарии
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Не еврейское это дело оценивать героев украинской нации. Помолчал бы.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
что стало лучше в стране,после пере.во.рота,благодаря хэр.руйам?!
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Свидомые все равно продолжат чтить польского уголовника и нацистского агента Степана Андреевича, потому что он был педерастом. Это противно москалям, а значит вполне свидомо!
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