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"Герои!" Освобожденных украинских пленных доставили в Киев: опубликовано видео

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Самолеты с освобожденными украинскими пленными прилетели в Киев.

Они вместе с президентом Украины Петром Порошенко приземлились в аэропорту "Борисполь".

Люди, которые встречают освобожденных людей у взлетно-посадочной полосы, скандируют "Герои!".

"Встречайте наших освобожденных ребят в военном аэропорту Борисполя. Давайте покажем им и их родным нашу мощную поддержку. Спасибо всем неравнодушным, кто уже ждет встречи с нашими ребятами в Киеве. Вместе - сила!" - написал накануне президент в Facebook.

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"Это большой день. Он также символизирует ряд важных побед, которых мы достигли и достигнем. И ребят вернем, и миротворцев на Донбасс пригласим, и землю нашу освободим от врагов, и Донбасс возродим. У меня по этому поводу нет никакого сомнения", - заявил Порошенко после прибытия освобожденных в Киев.

Часами ранее, когда Порошенко встретил на Донбассе освобожденных пленных, он заявил, что Украина будет бороться до тех пор, пока не освободит всех заключенных.

Как писал "Обозреватель", подконтрольные России террористы "ДНР" и "ЛНР" передали Украине 73 пленных. Взамен они должны были получить 306 человек, но 43 человека отказались ехать на оккупированные территории.

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на Обозревателе.

Темы
Обмен пленнымиАТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтBreaking news
Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаКиев
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