"Герои!" Освобожденных украинских пленных доставили в Киев: опубликовано видео

Самолеты с освобожденными украинскими пленными прилетели в Киев.

Они вместе с президентом Украины Петром Порошенко приземлились в аэропорту "Борисполь".

Люди, которые встречают освобожденных людей у взлетно-посадочной полосы, скандируют "Герои!".

"Встречайте наших освобожденных ребят в военном аэропорту Борисполя. Давайте покажем им и их родным нашу мощную поддержку. Спасибо всем неравнодушным, кто уже ждет встречи с нашими ребятами в Киеве. Вместе - сила!" - написал накануне президент в Facebook.

"Это большой день. Он также символизирует ряд важных побед, которых мы достигли и достигнем. И ребят вернем, и миротворцев на Донбасс пригласим, и землю нашу освободим от врагов, и Донбасс возродим. У меня по этому поводу нет никакого сомнения", - заявил Порошенко после прибытия освобожденных в Киев.

Часами ранее, когда Порошенко встретил на Донбассе освобожденных пленных, он заявил, что Украина будет бороться до тех пор, пока не освободит всех заключенных.

Как писал "Обозреватель", подконтрольные России террористы "ДНР" и "ЛНР" передали Украине 73 пленных. Взамен они должны были получить 306 человек, но 43 человека отказались ехать на оккупированные территории.